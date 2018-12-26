Президент Украины Порошенко объявил о прекращение действия военного положения

Президент считает, что усилилось боеготовность ВСУ, за время введения военного положения, и несмотря на неизменность ситуации вокруг Украины военное положение отменено.

Президент Петр Порошенко объявил о прекращении военного положения, которое ввели в конце ноября на территории 10 приграничных областей. Он сказал об этом на заседании Совета национальной безопасности и обороны, передает «Левый Берег».

«Сейчас ровно 14 часов, и сегодня, сейчас, прекращается военное положение. Это мое принципиальное решение. Оно основано на анализе всех составляющих ситуации с безопасностью в государстве», – заявил президент Украины.

Порошенко сказал, что решение принято несмотря на то, что особого снижения военной угрозы не произошло, но за прошедший месяц украинские войска значительно усилили свою боеспособность.

«Ситуация вокруг Украины не очень изменилась. Вы видели, что ОБСЕ подтвердило данные нашей разведки. В районе Луганска найдены реактивные системы «Град», увеличено количество артиллерии, не отвели танки, которые были зафиксированы спутниковыми снимками наших союзников по НАТО. Не снизилось количество военного присутствия Российской Федерации на Азовском море… Но в абсолютно другом измерении находятся сейчас оборонные возможности украинских Вооруженных сил», – заявил Порошенко.

Президент Украины также перечислил мероприятия, которые были проведены во время военного положения.

Министерство обороны и Генеральный штаб передислоцировали войска туда, где они более всего необходимы в условиях роста военной угрозы.

«Туда, где по нашей информации, ситуация самая угрожающая. Не все я могу сказать в открытом эфире, но могу сказать, что серьезно усилена противовоздушная оборона в южных, восточных областях. На два-три месяца ускорили передачу техники и вооружений в войска», – рассказал Порошенко.

Президент также напомнил, что были проведены военные сборы резервистов первой очереди. «Еще раз мы ощутили мощное плече поддержки со стороны участников боевых действий, которые продемонстрировали готовность в любое время мгновенно вернуться в строй», – подчеркнул Порошенко. В большинстве военкоматов количество резервистов в три-четыре раза превысило необходимое количество. В областях с военным положением также провели сборы военнообязанных, назначенных к частям территориальной обороны.

Было проведено боевое слаживание бригад и батальонов территориальной обороны.

Во время военного положения усилили охрану государственной границы и объектов инфраструктуры.

«В военной сфере нам удалось провести ряд мероприятий от стратегического до тактического уровня. Могу подчеркнуть, что без военного положения воплотить их в жизнь было бы намного сложнее. А некоторые, как мне докладывает военное руководство, просто невозможно», – заявил Порошенко.

Благодаря военному положению состоялась строгая проверка систем военного управления, вооружения, обеспечения. «И выявили, кстати, и я буду об это откровенно говорить на закрытой части, большое количество недостатков», – сказал он.

Он добавил, что принял решение не продлевать военное положение, чтобы не пришлось откладывать выборы президента Украины, назначенные на 31 марта 2019 года.

Напомним, военное положение вводилось на 30 суток в Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Такое решение было принято в связи с актом вооруженной агрессии России в районе Керченского пролива и угрозой масштабного вторжения на фоне оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей.

«Левый Берег»