Гиркин заявляет своим одиночным пикетом, что считает возврат оккупированных японских территорий – «государственной изменой».

Российский террорист Игорь Гиркин, широко известный под псевдонимом «Стрелков», как организатор и исполнитель кремлевских планов агрессии против Украины, вышел в одиночный пикет перед зданием внешнеполитического ведомства России, сообщил на своей странице в Facebook журналист Аркадий Бабченко.

«Игорь Иванович Стрелков в одиночном пикете около Министерства иностранных дел Российской Федерации», – комментирует фотографию Гиркина в одиночном пикете журналист.

«Le debile, порт май френч», – саркастически добавляет Бабченко.

Гиркин протестует против передачи оккупированных Советским Союзом островов Курильской гряды Японии. Такое намерение, вернуть Японии спорные территории демонстрирует Кремль в последние два года. Гиркин известен своей имперской позицией и всячески критикует и протестует против процессов разрешения территориальных конфликтов с соседними странами в «ущерб российским интересам».

Игорь Иванович Стрелков в одиночном пикете около Министерства иностранных дел Российской федерации.Le debile, порт май френч.Доброе утро. Опубліковано Аркадієм Бабченком Середа, 26 грудня 2018 р.

Проблема «северных территорий», как называют в Японии процесс деоккупации японских Курильских островов, – является «камнем преткновения» в российско-японских отношениях. Вопрос «северных территорий» мешает заключить мирный договор между странами со 2 сентября 1945 года, когда был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Страны восходящего солнца во Второй Мировой войне.

«Украинско-Российское обозрение»