Путинский «привет» Ахметову и Медведчуку. Чего Кремль добивается от своих миньонов в Украине

Обнародование расширенного списка санкций, примененных РФ против украинских граждан и компаний, ожидаемо вызвало несколько конспирологических версий

Итак, в дополненном списке санкций оказалось 567 физических и 75 юридических лиц. Среди них уже не только представители действующей власти, но и «оппоблоковцы», которых связывают с группой влияния Рината Ахметова (он сам в список не попал), а также лица, которые не входят в эту группировку, однако поддержали решение об исключении Юрия Бойко и Сергея Левочкина из фракции, пишет страницах «Depo.Власть» Юрий Васильченко.

Среди знаковых фигур – Вадим Новинский и Борис Колесников (ему написали не тот месяц рождения, что удивительно, ведь его биографию легко найти). Первый недавно возглавил «Оппоблок» в парламенте, второй – политсовет ОБ.

Оказались среди подсанкционных и довольно одиозные депутаты Евгений Мураев, Евгений Балицкий, Михаил Добкин, нардепы из «Возрождения». По части из них санкции действительно ударят, по части – нет.

К примеру, по Колесникову, у которого, как известно, есть бизнес в России, ударят. Ударят и по Балицкому, ему теперь вряд ли разрешат ездить в Крым, который он регулярно посещал. Когда в одном из телеэфиров нардеп сказал: будет посещать аннексированный полуостров до тех пор, пока ему не запретят это делать СБУ или ФСБ. Видимо, в ФСБ смотрели этот эфир.

Добкин вообще от отчаяния набросился на Медведева в «Твиттере» и начал обзываться «дебилами». Под постом самого Медведева.

Внести в список всех, кто голосовал за исключение Бойко и Левочкина из фракции ОБ в ВР и объявить это защитой интересов российского государства и граждан России?! Маразм крепчает! Да идите вы нахер со своими санкциями! ДБЛЫ БЛДЬ! — Добкин Михаил (@mdobkin) December 25, 2018

Если же без шуток, то попадание каждого из экс-регионалов в список санкций с точки зрения российского правительства и его главы Дмитрия Медведева имеет какие-то основания. Кто-то голосовал за изгнание Бойко и Левочкина, кто-то – за выдвижение кандидатом в президенты Александра Вилкула (он тоже в списке), кто, как Мураев, оскорбил Виктора Медведчука.

Напомним, бывший соратник Вадима Рабиновича по партии «За життя» в одном из интервью обвинил кума Путина в помощи Петру Порошенко, а совсем недавно указал СБУ, где искать русскую «пятую колонну» – среди деятелей «Оппозиционной платформы». Которая, по его словам, также подыгрывает власти. Однако появление Мураева среди наказанных свидетельствует не в пользу его версии. Похоже, в Москве решили надавать кому-то по языку.

Такую же избирательность российское правительство проявило и в отношении другой группы влияния – экс-приватовцев. В списке Геннадий Боголюбов и Алексей Мартынов – бизнес-партнеры Игоря Коломойского, выдвиженец «Укроп» Александр Шевченко, Геннадий Корбан, а вот сам Игорь Валерьевич до сих пор отсутствует.

Неужели последнее интервью Дмитрию Гордону так повлияло? Или возможное появление среди кандидатов в президенты комика Владимира Зеленского, которого связывают с Коломойским, в Кремле считают интригой украинских выборов, способной свалить нынешнюю власть? Здесь можно выстраивать много предположений, однако главного экс– приватовца в списке санкций до сих пор нет, и это – факт.

Зато хватает достаточно одиозных фигур: Александр Пресман, экс-мэр Киева Леонид Черновецкий (составители и здесь ошиблись с месяцем рождения) и его сын Степан, давно не проживающие в Украине, мэр Одессы Геннадий Труханов и его бизнес-партнер Владимир Галантерник, бизнесмены Константин Григоришин и Павел Фукс, экс-министр правительства Азарова и владелец компании Burisma Николай Злочевский.

Есть в списке и скандально известный полковник-разведчик Сергей Семочко. А вот столичного градоначальника Виталия Кличко нет. Отсутствует и львовский мэр Андрей Садовый. Который, напомним, предлагал обменять Медведчука на задержанных Россией украинских моряков.

Есть в перечне правительства РФ и забавные моменты. После появления первого варианта списка, куда вместо лидера С14 Евгения Карася попал его тезка галерист, в Украине российские санкции подняли на смех. На этот раз в правительстве РФ исправились и… теперь под санкциями оба Карася. А вот о Анатолия Гриценко опять забыли.

И не только о нем: в документе находим директора ГБР, которое никак не заработает как положено, Романа Трубу, зато до сих пор нет директора НАБУ Артема Сытника. Опять же, услышим конспирологические теории, что с Антикоррупционным бюро что-то не чисто.

Одним словом, список можно разделить на три категории. Первая – представители власти и той части оппозиции, которую в Москве считают такой же антироссийской, как и власть. В их перечень добавили тех, о ком забыли в прошлый раз.

Вторая часть – упомянутые «оппоблоковцы», которых, очевидно, в Кремле решили наказать за раскол пророссийского лагеря, на который делалась ставка на выборах. Плюс – они не смогли противодействовать появлению поместной церкви в Украине. То есть – полный провал. Третья часть – те, кто попал под санкции по логике, понятной только составителям списка. Однако последних немного.

Что будет дальше? Во-первых, не стоит ожидать, что экс-«регионалы» после пощечины прекратят производить мирные прожекты, которые можно назвать одним словом: «капитуляция».

Эти люди не могут жить, не глядя в сторону Москвы. Поэтому, скорее всего, они будут искать возможности договариваться по-тихому, чтобы именно их или их бизнеса запреты не коснулись.

Во-вторых, если это сигнал Ахметову, что нужно идти на контакт с теми, на кого укажет путинский палец, то вряд ли он согласится. Перспектива оказаться под санкциями Рината Леонидовича не радует, однако, и это можно проследить по контенту медиа, которые ему принадлежат, перспектива замены первого лица в государстве не радует его еще больше.

В-третьих, если в Москве надеялись подставить плечо «Оппозиционной платформе – За життя», то помощь эта крайне неудачна: по тому, кто из кандидатов – кроме Бойко – теперь будет появляться на «Интере», «NewsOne», «112» будут судить, на кого из них ставят в Кремле.

Независимо от того, есть ли данное лицо в довольно выборочном «карательном» списка или нет. С другой стороны, сторонники «русского мира» в Украине теперь по крайней мере будут знать, кто из политиков является точно «их» кандидатом.

Юрий Васильченко, «Depo.Власть»