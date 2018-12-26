Порошенко – кость в горле Путина. Кремль надеется на смену власти в Украине

Истекает срок военного положения на Украине. Если не будет принято решение продлить его, оно прекратит действовать автоматически уже с 14.00 26 декабря.

Против продления выступил спецпредставитель США Курт Волкер. В свою очередь Верховная Рада ушла на новогодние каникулы. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что главным итогом всей этой истории стало полное падение доверия к Порошенко со стороны Москвы.

Обострить обстановку в очередной раз попыталась разведка непризнанной ДНР. Появились сообщения, что украинская армия готовит химическую провокацию, как в Сирии, и что в район боевых действий прибыл эшелон с отравляющими веществами.

Об атаке украинских силовиков говорят как минимум последние две недели. Киев, напротив, обвиняет Москву в намерении развернуть новогоднее наступление. Причем не только в Донбассе, но и из Крыма. Западу, видно, не до того – там отмечают Рождество.

В целом киевские власти рапортуют: за время действия военного положения в страну не пустили более 1,5 тыс. россиян. На Украине, наверное, стали меньше пить, поскольку на местном уровне действовали или действуют ограничения на продажу алкоголя и пиротехники.

Кроме того, на период действия военного положения запрещена охота, и даже проведение новогодних мероприятий. Скорее всего, чрезвычайные меры не помогут Петру Порошенко победить на президентских выборах. Их можно было бы просто отменить, но граждане, да и Запад явно не в восторге от такой перспективы.

Однако, своей цели вся эта ситуация достигла – в части максимально навредить Москве. Начиная от простых людей, кто не попал к родственникам, до большой политики.

В результате инцидента в Керченском проливе сорвалась встреча Путина и Трампа в Буэнос-Айресе, над Россией вновь нависла перспектива очередных санкций. Дальнейшее урегулирование в Донбассе оказалось замороженным. Вновь заговорили о провокациях. Кроме того, Совбез ООН принял две антироссийские резолюции.

Если брать в целом для, Кремля все это неприятно, но некритично. Запад вряд ли пойдет войной на Крымский мост и российский гарнизон на полуострове.

Невооруженный разведывательный корабль королевских ВМС Великобритании, который пришел в Одессу в знак поддержки свободного украинского народа, – это максимум, на что может рассчитывать Киев в текущей ситуации. При этом Москва, и это можно уже с уверенностью сказать, окончательно поставила крест на Петре Порошенко. Его уже не воспринимают как лидера страны, и тем более как партнера по переговорам.

Это немало, потому что, как ни крути, кроме как с Россией о будущих отношениях двух стран договариваться больше не с кем. Мы знаем, что в Кремле оценивают партнеров в первую очередь по личным качествам. Хотя, конечно же, нужного политического креатива не хватает с обеих сторон.

Все это напоминает плохой спектакль. И вторжение катеров и старого буксира, и красочные комментарии российских пограничников, пассаж «дави его справа» претендует на фразу года. Это по-своему характеристика российско-украинских отношений.

На большее обе страны не наработали. В итоге Верховная рада ушла на каникулы – поиграли в войну и хватит. Очередные подвиги, видимо, переносятся на послепраздничное время.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»