В Нижегородской области украинец Кияшко «осужден» на восемь лет за «шпионаж»

«Суд» над украинцем проходил в закрытом режиме из-за «секретных сведений».

Нижегородский областной суд России вынес обвинительный приговор гражданину Украины Игорю Кияшко, которому предъявили обвинения в шпионаже и попытке контрабанды частей двигателя военного самолета, сообщает «Интерфакс-Поволжье».

«Назначено восемь лет строгого режима», – сообщил руководитель объединенной пресс-службы судов Нижегородской области Валерий Лазарев. Статьи УК РФ, по которым украинец был признан виновным, он не уточнил.

«Заседание проходило в закрытом режиме из-за секретных сведений», – добавил Лазарев.

В июне адвокат Кияшко рассказал, что, по версии следствия, его подзащитный приехал в Нижегородскую область, чтобы купить составные части авиационных двигателей военных самолетов типа МиГ-29. 10 апреля текущего года Кияшко якобы заплатил за эти части $46,2 тыс. и был задержан сотрудниками спецслужб в одной из гостиниц города после получения товара. Следователи утверждают, что приобретенные части двигателя он собирался вывезти в Украину.

Позже ему предъявили обвинение по ч.1 ст. 30 ч.1 ст. 226.1 (приготовление к контрабанде оборудования, которое может быть использовано при создании военной техники). Кроме того, российские следователи подозревали Кияшко в том, что он пытался приобрести копии технической документации по многофункциональной радиолокационной станции, входящей в состав зенитно-ракетного комплекса С-400. Ему было предъявлено обвинение по ст. 276 УК РФ (шпионаж).

Напомним, ранее в РФ приговорили к 14 годам тюрьмы бывшего военного по обвинению в шпионаже в пользу Украины.

«Интерфакс-Поволжье»