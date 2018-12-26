В головах россиян: «Кругом враги, а главный враг – Украина»

Российское общество вполне по-настоящему охвачено ощущением большой, глобальной войны, даже интеллектуальные барьеры прорваны и война в головах россиян стала тотальной.

Когда регулярно, изо дня в день, читаешь российские новости и аналитику на протяжении по крайней мере года (а я их столько не читал, когда жил в России, за все 23 года) и видишь, как за этот самый год круто меняются акценты, пишет на своей странице в Facebook Олег Шро.

Украина, понятное дело, там одна из топовых тем на федеральном уровне. Впрочем, на региональном там все больше и больше погружение в самоизоляцию, однако это и раньше было не редкостью.

Но вот акценты российского информационного поля очень круто поменялись. Вот например пошел поток наездов на Кашина за его пропагандистский штампик «Сенцов – террорист». Хотя, по большому счету, Кашин выразил общероссийскую тенденцию скатывания в сторону негатива, даже «чернухи» в отношении Украины.

Конечно, этот персонаж и раньше отличался «умом и сообразительностью», да и серьезно его никогда и не воспринимали, его больше федералы пиарили, может и по принципу «на безрыбье и рак – рыба». Это как с Навальным сейчас носятся, хотя за ним стоят те же самые чекисты, что и в Кремле, по большому счету. Что, кстати, объясняет, почему в регионах с коррупцией не борются – так и нарваться можно на «своего среди чужих».

А ведь еще год назад и в новостях и особенно в аналитике, больше попадалось нейтрального акцента, когда просто разбирались события и тенденции, то теперь нейтрального почти нет. В основном негатив, который раньше был уделом маргиналов вроде Маркова или Лимонова, у которых своя достаточно стабильная аудитория (правда, нужно отметить, далеко не все в этой аудитории являются их безусловными фанатами, там есть и немалый процент как любопытствующих мазохистов, предпочитающих «драчевый напильник по мозгам», так и откровенных интеллектуальных троллей, оттачивающих свое искусство на этой тусовке).

О чем это свидетельствует? В целом, об одном – накачка негатива, возбуждающая в российских индивидуумах озлобленность, добралась и до тех, кто ранее считал себя защищенными на основании своего более высокого интеллекта. Все последние барьеры снесены…

Какой из этого основной вывод? Если еще лет пять назад, россияне пускай и не исключали войну совсем, то хотя бы их мысли не выходили за рамки «локальных» конфликтов (коих могло быть немало), то теперь вся Россия живет ощущением очень большой, глобальной, можно сказать тотальной, войны. Я бы даже предположил – на самоуничтожение. И хотя многих это еще пугает, но ощущение этого, видимо вполне физическое, на уровне восприятия органами чувств – у них уже сложилось…

Да, это общество охвачено войной уже далеко не карнавально, как в дни обычного победобесия. Они этой войной уже живут, причем уже все поголовно… И первая цель, на которую их очень планомерно наводят – Украина…

Не исключаю, что осталась еще горстка тех, кого это все не затронуло. Хотя и таких уже почти и не видно, индикаторы состояния войны мигают почти у всех. Но они в этой системе точно будут выглядеть «городскими сумасшедшими», со своими обыденными радостями простого человеческого бытия…

P.S. Кстати, думаю, вся эта пляска вокруг Беларуси – новый этап подготовки этой самой большой войны. Для других целей аншлюс не нужен, более того – даже вреден, так как уничтожает надежный контрабандный хаб в условиях санкций…

Олег Шро, Facebook