В Украине истекает срок действия военного положения

Сегодня ожидается заседание СНБО Украины, на котором вероятней всего будет обсуждаться вопрос действующего военного положения и приняты решения о его завершение или продление.

Заканчивается срок введенного месяц назад военного положения в десяти областях Украины. Согласно указу президента Петра Порошенко, срок истекает в 14 часов в среду.

Военное положение в Украине было введено с 14 часов 26 ноября 2018 года сроком на 30 суток – до 14 часов дня 26 декабря 2018 года.

Оно действовало в областях, расположенных вдоль российской границы, приднестровского участка молдавской границы и на побережье Черного и Азовского морей.

В этот перечень входят Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Луганская, Донецкая, Сумская, Харьковская, Черниговская, Винницкая области.

Как сообщил источник «Украинской Правды» в Администрации президента Украины, сегодня соберется Совет национальной безопасности Украины. Ожидается, что на нем будет обсуждаться вопрос военного положения.

«Сегодня в 14.00 планируется заседание СНБО. Будет прямая трансляция», — сказал собеседник издания.

Согласно украинскому законодательству, военное положение на всей территории Украины или в отдельных ее областях прекращается по истечении срока, на которое оно вводится.

До истечения срока, на который было введено военное положение, и при условии устранения угрозы нападения или опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности президент Украины может принять указ об отмене военного положения, о чем должно быть немедленно объявлено через средства массовой информации.

«Украинско-Российское обозрение»