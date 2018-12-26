В России Махачкала и Владивосток признаны самыми проблемными городами

Махачкала и Владивосток стали самыми плохо управляемыми городами России. При этом на первую позицию вышла Тюмень, потеснив прежнего лидера Казань.

Махачкала заняла последнее место, а Владивосток – предпоследнее, в очередном рейтинге эффективности управления городов (апрель—декабрь 2018 года), подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) под руководством Дмитрия Орлова, передает «РБК».

По сравнению с первым рейтингом, представленным АПЭК весной, столица Дагестана переместилась с 90-й на 92-ю строчку. Владивосток, занявший предпоследнюю, 91-ю строчку, по сравнению с весенним рейтингом существенно ухудшил позиции, опустившись с 83-го места

Ключевая причина проблемы неуправляемости Махачкалы – коррупционный скандал в республике Дагестан, затронувший руководство столицы.

«Действия, которые были направлены на решение управленческих проблем в городе, оказались незавершенными, поскольку замена одного мэра на другого не привела к желаемому результату», – пояснил один из авторов доклада, политолог Ростислав Туровский.

«Очевидно, что обвинения в коррупции сначала одного мэра, а затем другого свидетельствуют о запущенности ситуации в городе, связанной с коррупцией, а это самым негативным образом влияет и на социально-экономическую ситуацию», – говорит Туровский, отмечая развал системы политического управления в городе. По словам соавтора доклада, в Махачкале очень низкий уровень расходов на ЖКХ и дороги, а также острая нехватка мест в детских садах.

Во Владивостоке фактически отсутствовала и отсутствует городская власть после отставки Игоря Пушкарева, объясняет Туровский. Пушкарев был задержан в 2016 году за получение взятки, после чего был отстранен от должности мэра решением суда.

Сменивший его Виталий Веркеенко мэром пробыл недолго – он ушел в отставку после сентябрьских выборов главы Приморья, результаты которых были аннулированы.

«Есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации», – написал он тогда у себя в Facebook.

Сегодня передал в Думу г.Владивостока заявление. До 10 октября завершаем подготовку к отопительному сезону и в целом… Опубліковано Vitaly Verkeenko Вівторок, 2 жовтня 2018 р.

По словам собеседника «РБК», имевшего отношение к проведению кампании экс-главы Приморья Андрея Тарасенко, Веркеенко ушел из-за провала действовавшего губернатора на выборах. При этом Владивосток оказался одним из лидеров протестного голосования в Приморье.

«Сейчас появился очередной исполняющий обязанности главы города. Но за тот период, который мы изучали, в городе устойчивая и эффективная власть практически отсутствовала», – говорит Туровский. Во Владивостоке наблюдаются низкий уровень муниципальных инвестиций и крайне слабая работа над улучшением жилищных условий населения.

Из-за падения в рейтинге Владивостока незначительно изменилась позиция административного центра Карелии – Петрозаводска, который с 91-го перешел на 90-е место.​ Пятерку аутсайдеров дополняют Волгоград (89-е место) и Улан-Удэ (88-е место). Причина низкого рейтинга карельской столицы – в провальной инвестиционной политике и в том, что власти города мало внимания уделяют улучшению жилищных условий граждан и уровню финансирования ЖКХ, сказал РБК Туровский. В Волгограде заметна явная нехватка инвестиций, но «можно отметить работу властей над решением хронической дорожной проблемы», говорит соавтор доклада.

В Улан-Удэ, по его словам, тоже есть проблемы с переселением из ветхого жилья и улучшением жилищных условий, там не проводятся необходимые ремонтные работы в системе ЖКХ. «Можно отметить нестабильность городской власти и вероятность очередных кадровых перемен в связи с выборами будущего года», – отметил эксперт.

В целом же в нижней части рейтинга оказались города, где по тем или иным причинами местная власть была нестабильна, резюмировал Туровский. Политолог Константин Калачев не до конца согласен с этим выводом – он называет Владивосток одним из самых динамично развивающихся городов Дальнего Востока.

Наиболее эффективное управление, по мнению политологов, в Тюмени, которая опередила прошлого лидера Казань, переместившуюся на второе место. Третье место занимает Салехард, в пятерку вошли также Ростов-на-Дону и Ханты-Мансийск.

«РБК»