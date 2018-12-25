В стиле «ДМБ»: у Минобороны России очень плохо с юмором и шутками

Новый календарь Минобороны взволновал соцсети: ведомство опубликовало в Instagram календарь с так называемым армейскими шутками.
Пользователи отреагировали на это по-разному. Кроме календаря, министерство удивило общественность новостью о ступеньках своего храма в Кубинке, которые предполагается отлить из трофейной техники вермахта. А глава ведомства Сергей Шойгу рассказал, что любит рисовать перед заседаниями правительства. Политический обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Дризе считает, что в Минобороне несколько перестарались.
Главным хитом так называемого юмористического календаря Минобороны стала фотография открытого люка танка с подписью «Суровая российская электровафельница» или фото молодых курсанток в форме с подписью «Стрельба глазами – тайное оружие Кремля». Календарь подается как сборник армейских шуток.
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Можно с уверенностью сказать, что ведомство немного лукавит. Настоящий армейский юмор в официальном календаре не напечатаешь. Нет, здесь заметна рука опытного креативщика.
Чем-то все эти тезисы напоминают ставшую известную растиражированную надпись на женской футболке «Санкции? Не смешите мои искандеры». Имеются в виду, ракетные комплексы.
Заметно, что Министерство обороны России активно осваивает соцсети и в целом работает над собственным имиджем. Наверное, смысл этой работы состоит в том, что «щит Родины», гроза внешних и внутренних врагов государства, имеет еще и человеческое лицо. Иными словами, ничто человеческое нынешним российским военным не чуждо.
И вот Сергей Шойгу в интервью журналу «Неизвестная Сибирь» рассказывает, что любит рисовать и часто перед заседаниями правительства набросает что-нибудь карандашом. Свои рисунки министр обороны дарит давним друзьям – Сергею Лаврову и Эльвире Набиуллиной, которые также не чужды творчеству.
Нельзя не напомнить, что Министерство обороны России имеет собственный военно-патриотический парк «Патриот» в подмосковной Кубинке. Там планируется построить третий по высоте православный храм мира. И вот буквально только что ведомство удивило очередной новостью о том, что ступеньки главного военного храма решили отлить из трофейной техники Вермахта.
Это абсолютная новация, такое даже сложно припомнить. Хотя мы знаем, что военные креативщики удивить умеют. Например, в прошлом году они заставили сильно поволноваться Ангелу Меркель штурмом макета Рейхстага все в той же Кубинке, и сейчас вот такая идея.
В общем и целом бюджет Министерства обороны в 2019 году составит 1,932 трлн руб. Это, конечно, меньше, чем милитаристский бюджет Америки, но, по российским меркам, тоже немало. Здесь не один календарь можно напечатать, пусть и с неоднозначными шутками.
Но вот насчет парков «Патриот» и самых высоких храмов вопрос спорный, – не то сейчас время. Рисунков министра вместе с календарем хватило бы. Но что-то подсказывает, что тяга к гигантомании у нас неистребима. И неуемный креатив, видно, не остановить. Особенно с таким-то бюджетом.
Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»