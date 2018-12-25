В России «суд» взыскал с политзаключенного Карпюка миллион рублей, – Новиков

Политзаключенный Клых, который проходил по одному «делу» с Карпюком, по свидетельству адвоката сходит с ума.

С незаконно осужденного в России украинца Николая Карпюка суд взыскал миллион рублей в качестве компенсации «родственникам» солдат, погибших в бою в Грозном, где якобы участвовал украинец. Адвокат Илья Новиков сообщил об этом в Facebook после того, как посетил Карпюка в СИЗО «Владимирский централ».

«Откуда-то стали вылезать старики – родители и вдовы солдат, погибших в том новогоднем бою в Грозном. Поскольку российский суд уже признал Карпюка и Клыха виновными в их смерти, их гражданские иски потерпевших удовлетворяются автоматически. Карпюку недавно приносили бумагу от приставов, что суд взыскал с него миллион рублей, и уже набежало 70 тысяч пени за неуплату», – написал Новиков.

Николай Карпюк из Владимирского централа передает всем привет и поздравления по случаю рождественских праздников. Я… Опубліковано Ильєю Новиковим Вівторок, 25 грудня 2018 р.

Он также сообщил о состоянии политзаключенного. По словам Новикова, Карпюк внимательно следил за новостями церковной жизни Украины.

«Очень рад тому, что все получилось, и уверен, что дальше будет лучше… За пять лет в русской тюрьме Карпюк совсем не ожесточился… Он передает всем привет и поздравления по случаю рождественских праздников… Желает нам всем терпения, особенно семьям тех, кого в России захватили в плен и лишили свободы», – отметил адвокат.

«Клых медленно сходит с ума в тюрьме Верхнеуральска. Его старые родители уже почти не верят, что дождутся его назад. Карпюк пять лет не видел жену и сына», – добавил Новиков.

Напомним, 26 мая 2016 года Верховный суд Чечни приговорил Карпюка и Клыха к к 22,5 годам и 20 годам тюрьмы соответственно по делу об участии в боевых действиях против федеральных войск в первую чеченскую кампанию. Карпюк был арестован в марте 2014 года, Клых – в августе 2014-го.

На Карпюка и Клыха дал показания украинец Александр Малофеев. Он также заявил, что в Чечне воевал бывший украинский премьер Арсений Яценюк.

В октябре 2016 года Верховный суд РФ признал приговор законным.

«Украинско-Российское обозрение»