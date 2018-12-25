Путин и Лукашенко провели длительные переговоры за закрытыми дверями

Не известно какие вопросы обсуждали лидеры двух стран в ходе длившихся более четырех часов переговоров.

Нацлидеры РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры, которые длились четыре часа, заявлений по итогам переговоров нет. Как сообщает «ТАСС», встреча президентов прошла в Кремле, переговоры стартовали в расширенном формате с участием членов делегаций двух стран.

В ходе встречи Путин пригласил Лукашенко на совместный обед без участия делегаций двух стран.

«Я предлагаю такой порядок: мы послушаем, как наши коллеги работали, потом дадим возможность делегациям еще пообщаться, а я хочу потом вас еще отдельно пригласить на обед рабочий, предновогодний», – заявил Путин, после чего встреча продолжилось за закрытыми дверями.

«Наиболее острым вопросом переговоров стала тема компенсации выпадающих доходов Минска от налогового маневра, проводимого Москвой. Российскую сторону в свою очередь беспокоит вопрос периодических нарушений Белоруссией таможенного режима Союзного государства», – пишет «ТАСС».

Напомним, что Кремль предлагает Лукашенко аншлюс Россией Беларуси, на уровне вхождения беларусских областей на правах регионов в Федерацию.

«ТАСС»