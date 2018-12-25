Наступающий год не сулит России ничего хорошего. Путин ожидает ворох проблем

2019-й не сулит России ничего хорошего. Это признают и власти, и эксперты.

Так, глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что начало следующего года будет сложным периодом для экономики страны, а Российский совет по международным делам прогнозирует новые санкции против Москвы. Обозреватель «КоммерсантЪ» Максим Юсин задумался о том, с какими вызовами на международной арене столкнется Россия в 2019 году.

Как подтвердили события последних недель 2018 года, год следующий, 2019-й, может оказаться для России самым сложным на международной арене за всю постсоветскую эпоху. Вызовы, риски, подводные камни ожидают Москву практически во всех региональных конфликтах, в которые она в той или иной степени вовлечена.

В первую очередь, речь идет, конечно, об Украине. До президентских выборов в этой стране, намеченных на 31 марта, украинское направление останется, пожалуй, «наиболее опасным для России», считает автор. Кстати, не факт, что и после выборов ситуация существенно улучшится, но «до конца марта напряжение будет максимальным».

Причем сразу на всех потенциальных фронтах – и в Донбассе, и в Азовско-Черноморском бассейне, где украинские военно-морские силы могут в любой момент предпринять новую попытку пройти под Крымским мостом, и в религиозной сфере, где тоже в любой момент возможен «силовой захват» Почаевской или Киево-Печерской лавры, на что Кремль может отреагировать крайне жестко.

«Киев, между тем, судя по всему, готов сознательно идти на обострение. Цель команды Петра Порошенко, которая окончательно сделала ставку на так называемый «патриотический электорат», представить именно президента главным патриотом, главным борцом с «российским империализмом», – подчеркивает автор.

«В этом смысле, чем жестче будет реакция Москвы (например, на новые попытки Киева провести корабли из Черного моря в Азовское), тем лучше для украинских властей, и тем больше у них шансов добиться успеха на дипломатическом фронте, заставить Берлин отказаться от «Северного потока-2» и обеспечить принятие Евросоюзом нового пакета антироссийских санкций, на сей раз за Керченский пролив», – отмечает Юсин.

Что касается отношений Москвы с Западом, то и здесь нелегко найти повод для оптимизма, скорее всего, в 2019 году их будет лихорадить, как лихорадило в 2018-м.

США продолжат порционно вводить все новые пакеты санкций, Россия останется ключевым фактором внутриполитической борьбы, а демократы, установившие контроль над Палатой представителей Конгресса, наверняка будут стараться изобрести все новые способы давления на Кремль, который, как они убеждены, вмешался в американскую политику и помог прийти к власти Дональду Трампу.

Европе, расшатанной «Брекзитом», ослабленной кризисом во Франции и предстоящим уходом канцлера Ангелы Меркель, будет все сложнее проводить твердую, консолидированную политику и противостоять усиливающемуся давлению Вашингтона, в том числе по вопросу «Северного потока-2».

Не сулит Москве легкой жизни и обстановка в Сирии. Многие проблемы, обозначившиеся в 2018 году, никуда не делись, не рассосались, и в 2019-м, видимо, встанут во весь рост. Во-первых, контролируемая оппозицией, в том числе джихадистами, провинция Идлиб, так и не взятая силами Башара Асада и его союзниками. Во-вторых, курдский фронт, где не сегодня-завтра может начаться масштабная турецкая операция. В-третьих, противостояние между Израилем и Ираном – они фактически ведут друг с другом в Сирии гибридную войну, периодически создавая угрозу втягивания в нее России.

Наконец, в 2019 году грозит обостриться еще один конфликт в зоне особой ответственности Москвы – армяно-азербайджанский. Специалисты по региону, с которыми я общался в последнее время, убеждены: существует высокая вероятность того, что Баку попытается воспользоваться трениями, которые возникли в отношениях с Кремлем у нового армянского лидера Никола Пашиняна, и развернет наступление в зоне конфликта, рассчитывая вернуть хотя бы часть территорий, потерянных в начале 1990-х годов.

В этом случае главной силой, которой предстоит тушить закавказский пожар, неизбежно станет Москва. Но ей для начала придется дать самой себе ответ на вопрос: какой будет степень поддержки Армении в изменившихся условиях, когда новый лидер в Ереване настроен по отношению к Кремлю гораздо более независимо и более критически, чем его предшественники.

В общем, мировая политика для России в 2019 году будет напоминать минное поле. И остается только надеяться, что по этому полю она сумеет пройти с минимальными издержками.

Максим Юсин, «КоммерсантЪ FM»