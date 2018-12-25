Китай не согласился на дедолларизацию торговли с Россией

Китай отвергает соглашение с Россией о переходе к взаимным расчетам в национальной валюте.

Разворот российской экономической политики на Восток, анонсированный после присоединения Крыма и резкого ухудшения отношений с Западом, оборачивается «холодным душем». Попытка привлечь Китай к дедолларизации и формально закрепить перевод в национальные валюты взаимной торговли – не увенчалась успехом, сообщает «RSN».

Китай отказался подписывать межправительственное соглашение с Россией о расчетах в нацвалютах, которое готовилось с 2014 года и которое российские чиновники считали уже практически решенным делом.

«Отошли от этого формата по предложению китайской стороны», – заявил во вторник глава Минфина Антон Силуанов.

По его словам, обсуждались такие варианты как соглашение или хотя бы меморандум о намерениях. Однако договориться удалось лишь о том, чтобы дальше «вести переговоры по линии нацбанков, Минкоммерции КНР и Минфина России».

Впрочем, подчеркнул Силуанов, расчеты с Китаем в нацвалютах растут и без соглашения. По данным ЦБ, в долларах оплачивается 73,6% сделок по импорту из КНР (против 85% три года назад).

В экспортных контрактах доля долларовых расчетов выше. Она составляет 88% и практически не меняется.

Это создает серьезные проблемы: из-за угрозы санкций задерживаются или подвисают около 30% всех долларовых платежей российских компаний, причем основная часть – с контрагентам из Азии, сообщил Силуанов.

Ждать приходится иногда до трех месяцев. «С американскими компаниями проще получить расчеты, чем с азиатскими, поскольку там процедура согласования возможности таких расчетов», – объяснил министр.

Китай хотя и не вводил формальных санкций против России, но его банки де-факто присоединились к финансовым ограничениям США и Евросоюза: они отказываются проводить валютные операции с российскими банкам, значительно сократили участие во внешнеторговых сделках, в частности по торговому финансированию, жаловался еще в 2015 году зампред правления ВТБ Юрий Соловьев.

За три года сдвинуть ситуацию с мертвой точки не удалось. Коммерческие банки КНР задерживают перечисления на счета российских банков или вовсе отказываются проводить платежи, сетовал в сентябре 2018-го глава представительства ЦБ РФ в КНР Владимир Данилов.

«Проблемы связаны с расширенной интерпретацией рядом китайских банков ограничительных мер третьих стран», – объяснял он: под блокировку попадают транзакции даже не включенных в санкционные списки компаний.

Надежды на китайских инвесторов также закончились ничем. По данным ЦБ, объем прямых иностранных инвестиций из КНР в Россию сокращается четыре квартала подряд, а за январь-июнь 2018-го – рухнул на 24%.

По итогам первого полугодия 2018 года инвесторы КНР забрали 1,005 млрд долларов из реального сектора российской экономики, а общий объем их вложений упал до 3,184 млрд долларов. Это на треть меньше, до присоединения Крыма (4,542 млрд долларов).

«RSN»