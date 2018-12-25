В России опубликовали новый санкционный список против Украины

Кремль включил в этот список даже проводников своей политики в Украине. Всего в списке около 250 новых фамилий украинских политиков и несколько юридических лиц.

Стали известны фамилии лиц и компании, которые внесены в новый список санкций РФ. В обновленном санкционном списке находятся 567 физических лиц и 75 юридических лиц, сообщает пресс-служба правительства России.

Постановление «О внесении изменений в постановление от 1 ноября 2018 г. №1300» опубликовано 25 декабря на официальном сайте правительства РФ и вступает в силу со дня опубликования.

Документом вносятся изменения в постановление «О мерах по реализации указа президента РФ от 22 октября 2018 г. № 592» и указывается перечень физлиц из 567 человек (было 322), в отношении которых вводятся специальные экономические меры.

Также в документе указываются 75 юридических лиц (было 68), в отношении которых вводятся санкции.

В частности, в обновленный санкционный список внесены экс-нардеп от «Партии регионов» Борис Колесников и действующие нардепы Вадим Новинский, Александр Вилкул и Михаил Добкин, которые не вошли в новое объединение «Оппозиционная платформа — За жизнь», а также сопредседатель депутатской группы «Партия «Возрождение» Виталий Хомутынник.

В список также внесли внефракционного нардепа, лидера новосозданной партии «Наши» Евгения Мураева, который состоял в партии «За життя» Вадима Рабиновича, нардепов Алену Бабак («Самопомич») и Алену Шкрум («Батькивщина»).

В список также попали мэр Одессы Геннадий Труханов, одесский бизнесмен Владимир Галантерник, нардепы из фракций БПП, «Самопомич», «Народный фронт», «Батькивщина» — Александр Абдуллин, Руслан Демчак, Николай Княжицкий, Георгий Логвинский, Татьяна Острикова, Виктор Пинзеник, Дмитрий Ярош, глава ГБР Роман Труба, глава Госпогранслужбы Петр Цигикал и другие.

В санкционный список юрлиц внесены концерн «Укроборонпром» и военное предприятие «Укрспецэкспорт», ПАО «Центрэнерго» и «Государственный экспортно-импортный банк Украины», страховая группа «ТАС» и «Первая логистическая компания».

Пресс-служба правительства России