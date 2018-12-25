В России и «ДНР» заявили, что Украина готовит провокацию с химическим оружием

В «ДНР» утверждают, что «Украина при поддержке западных партнеров готовит химическую атаку», а в России обвиняют Украину в подготовке «провокации против «ДНР» и «ЛНР» с использованием химического оружия».

Так называемый «представитель управления народной милиции «ДНР» Эдуард Басурин заявляет, что на подконтрольную Украине территорию в районе Красногоровки прибыл железнодорожный состав с токсичным веществом, передает «ТАСС» со ссылкой на ресурс оккупантов «ДАН».

«Нашей разведкой получена информация о прибытии на железнодорожную станцию Красногоровка вагонов, забитых бочками синего цвета с сильнодействующим химическим ядовитым веществом. В настоящее время идет их разгрузка украинскими военнослужащими, одетыми в защитные комплекты», – сообщил Басурин.

По его словам, в этом же районе находятся «специалисты британских и американских спецслужб, специализирующихся на проведении диверсий».

«В зоне поражения могут оказаться более 70 тыс. мирных людей», – сказал Басурин.

В то же время, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в понедельник заявила, что Украина может реализовать провокацию с использованием оружия массового поражения.

«Нас очень беспокоят все чаще и чаще появляющиеся в украинских СМИ публикации «экспертов» о возможном применении вооруженными формированиями «ЛНР» и «ДНР» боевых отравляющих веществ. Мы также помним заявление главы постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО И.Фриз о «разработке Россией химического и биологического оружия для последующего их применения против Украины», – сказала она.

«Подобное обстоятельство позволяет предположить, что киевские стратеги досконально изучили и готовы реализовать на практике опыт своих зарубежных кураторов по организации провокаций с использованием оружия массового поражения», – заявила Захарова.

13 декабря представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина якобы готовит вооруженную провокацию на Донбассе для наступления на мариупольском направлении с выходом к границе с Россией.

5 декабря Захарова сказала, что Украина якобы перебрасывает войска к линии разграничения на Донбассе и готовит провокации с применением химоружия.

«ТАСС»