Журналист Муждабаев получил «весточку» с угрозами от российских спецслужб

Журналист считает, что в «весточке» от Кремля, переданной в комментарии тролля в ленте соцсети содержится намек на угрозу физической расправы.

Кремлевский тролль намекнул в комментарии на странице крымскотатарского активиста, журналиста и заместителя главного редактора телеканала «ATR» Айдера Муждабева в Facebook, что его кураторы в курсе, где в Киеве живет Муждабаев. Журналист сам сообщил об этом на своей странице в соцсети.

«Я уверен, что таким «нестандартным» комментарием в Facebook они через своих троллей передают сигнал: мы про тебя не забыли, мы следим, мы знаем, где ты живешь, ходи и бойся», – подчеркнул Муждабаев в своем сообщении.

Под «нестандартным» поведением группировки российских троллей в соцсетях журналист понимает язык полунамеков, которым активно пользуются тролли. Так достаточно вспомнить слова из переписки Пивоварника о том, что «ему снилось, что он убивает, и у него появляются деньги, как раз в день «убийства» Бабченко». Он подчеркнул, что такому поведению «не стоит удивляться».

«По нашим с Аркадием данным, в Украине, в частности в Киеве, могут оставаться люди, заинтересованные в исполнении заказов на убийства и диверсии, поступающих от этих лиц, особенно в период перед президентскими и парламентскими выборами», – отмечает журналист.

«Я не чувствую себя в безопасности», – подчеркивает, резюмируя свое сообщение Муждабаев.

Как сообщалось ранее российские спецслужбы и аффилированные с ними «частные» структуры следят за политическими эмигрантами из России, интересуясь их судьбой. В частности, контрактник Кирилл Андреев, который обнародовал факты коррупции в своей воинской части, помимо этого рассказал, что ФСБ интересовалось у него судьбой политэмигранта Олега Шро.

«Украинско-Российское обозрение»