«Мы про тебя не забыли, мы следим, мы знаем, где ты живешь, ходи и бойся». Айдер Муждабаев получил «весточку» от российских спецслужб

Российские спецслужбы напоминают о себе политическим эмигрантам из России, присылая «весточки», что они в курсе их судьбы…

Как известно российские спецслужбы и аффилированные с ними «частные» структуры следят за политическими эмигрантами из России, интересуясь их судьбой. Бывший заместитель главного редактора российского издания «Московский Комсомолец», крымскотатарский активист и один из руководителей крымскотатарского телеканала «ATR», журналист Айдер Муждабаев получил «весточку» от российских троллей, он сообщил об этом в Facebook.

Вот что пишет сам журналист, рассказывая обстоятельства случившегося и комментируя это событие:

Этот комментарий в моей ленте сделан с аккаунта кремлевского тролля Конечно, на спину мне никто не плевал, но я действительно живу в Киеве возле «Новуса».

Из журналистских расследований, а также данных спецслужб, известно, что приказы этим троллями отдают те же люди, что и бойцам ЧВК «Вагнера», и организаторам заказных политических убийств. Это люди т.н. «повара» и командующего гибридными войсками Путина.

Они отвечают за вооруженные диверсии, за политические и пропагандистские спецоперации по вмешательству в политику других стран, за ликвидацию неугодных Кремлю персон, в частности журналистов. Судя по публикациям даже в российских СМИ, они хорошо организованы, имеют обильное финансирование, исполнительны, мстительны.

Я уверен, что таким «нестандартным» комментарием в Facebook они через своих троллей передают сигнал: мы про тебя не забыли, мы следим, мы знаем, где ты живешь, ходи и бойся. («Нестандартному» поведению этой группировки в соцсетях не стоит удивляться – достаточно вспомнить слова из переписки Пивоварника о том, что ему снилось, что он убивает, и у него появляются деньги, как раз в день «убийства» Бабченко.)

Я не страдаю никакими маниями и думаю, что это абсолютно серьезно. Идея убить Аркадия Бабченко и меня не снята с кремлевской повестки дня. Сам Аркадий считает, что сначала их целью был я (они следили за каналом ATR еще до того, когда к нам пришел Аркадий), но в последний момент поменяли цель.

Этот комментарий в моей ленте сделан с аккаунта кремлёвского тролля (https://www.facebook.com/arvidas.alusavichus.1)… Опубліковано Айдером Муждабаєвим Вівторок, 25 грудня 2018 р.

Потом была успешная инсценировка СБУ убийства Бабченко и задержание его организатора. Однако, ни для Аркадия, ни для меня, похоже, ничего не закончилось.

По нашим с Аркадием данным, в Украине, в частности в Киеве, могут оставаться люди, заинтересованные в исполнении заказов на убийства и диверсии, поступающих от этих лиц, особенно в период перед президентскими и парламентскими выборами. Я не чувствую себя в безопасности.

Айдер Муждабаев, Facebook