В церквях УПЦ МП в Крыму выдавали оружие оккупантам, – Чубаров

Чубаров особо подчеркнул, что создание Поместной Православной Церкви – «это действительно вопрос стержневой основы украинской независимости».

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что видел, как в первые дни российского вторжения в Крыму в церквях УПЦ МП хранилось оружие. Он сказал об этом в интервью телеканалу «Прямий».

Комментируя создание Поместной Православной Церкви, Чубаров заявил, что «это действительно вопрос стержневой основы украинской независимости».

«Я бы, возможно, так еще горячее не говорил, если бы я в Крыму не видел, как в церквях УПЦ Московского патриархата в первые дни российского вторжения хранилось оружие, туда приходили люди, которых перебрасывали из Краснодарского края.

Они там переодевались в формы и там они получали оружие.

Это говорит о том, что к тому моменту церковь православная, которая находилась на территории Украины, получала прямые указания из Москвы», – подчеркнул глава Меджлиса.

Он добавил, что «любая церковь, любой религиозный центр, любое вероисповедание, на которые, безусловно, имеют любые граждане Украины право, в том числе мусульмане, иудеи, католики и другие – не должны выполнять указания из другого государства».

«Прямий»