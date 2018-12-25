Гибридный геноцид крымских татар. Муждабаев о том, как русский рейх искореняет коренной народ Крыма

Развенчанию фейков русской пропаганды, которой они пытаются замаскировать создание невыносимой атмосферы страха в для крымских татар посвящен этот разговор.

Я могу говорить об этом часами, хоть днями – столько вокруг страданий, несправедливости, лжи про мой народ, столько горя и потерь выпало и выпадает на его долю, – рассказывает Айдер Муждабаев в ролике размещенном на YouTube-канале.

Сейчас – новый виток репрессий по национальному признаку в Крыму, крымских татар хватают и сажают одного за другим. Хотя что я говорю, какой виток, – это пресс гибридного геноцида, который давно не поднимается, только усиливает давление.

Русские оккупанты, как всегда, подают свои преступления как «благодеяния». Вроде как они борются не с крымскими татарами, а с террористами, диверсантами, «экстремистами хизб-ут тахрир», «боевиками игил». Вот только один нюанс: ни о чем таком в украинском Крыму никто никогда не слышал.

Крымские татары и терроризм – понятия абсолютно несовместимые. Это чудовищная, геббельсовская ложь. Мы образованный мирный европейский народ, и степень религиозности/атеизма, отношение разных из нас к религии не влияет на национальное единство крымских татар.

Как не влияют различия в вероисповедании на национальное единство других украинцев. Я развенчиваю фейки русской пропаганды, которой они пытаются замаскировать создание невыносимой атмосферы страха в для крымских татар.

Айдер Муждабаев, YouTube