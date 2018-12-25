Санкционный cписок физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться санкции, расширен, – Медведев

Россия расширила санкционный список против Украины. Списки расширены в общей сложности более чем на 200 лиц и организаций.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о расширении списка граждан Украины и компаний, в отношении которых будут применяться санкции. Медведев написал об этом в своем Twitter.

«Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление», – говорится.

Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление. Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) December 25, 2018

Подписанным постановлением списки расширены в общей сложности более чем на 200 лиц и организаций, пишет «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу российского кабмина.

Напомним, 1 ноября Россия ввела санкции против 322 физических и 68 юридических лиц Украины.

Санкции предусматривают блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России.

Санкции могут быть отменены в случае отмены Украиной санкций против российских граждан и юридических лиц.

«Украинско-Российское обозрение»