На мировых биржах цена на нефть достигла годового минимума. В России обвалился фондовый рынок

На мировых биржах упал цена н нефть, достигнув годового минимума. В тоже время, в России акции ведущих российских компаний упали в цене на открытии торгов.

Цены на нефть на американских и мировых фондовых биржах продолжают снижаться, сообщает «Bloomberg».

Brent торгуется по 50,47 доллара за баррель, WTI – по 42,68 доллара за баррель.

Аналитики отмечают, что снижение стоимости нефти напрямую связано с падением фондовых индексов.

Напомним, нефть Brent сократила падение на торгах в пятницу, WTI перешла к росту, но завершает неделю самым существенным снижением за 4 года.

Одновременно с этим, на открытии торгов фондового рынка в России акции ведущих российских компаний упали в цене на 3–5%, об этом свидетельствуют данные торгов, сообщает «РБК».

Бумаги банка ВТБ упали более чем на 3,3% (до 0,033050 руб. за акцию), обновив минимум с 2014 года. Среди лидеров падения, согласно данным ресурса Investing.com, котировки акций ретейлера «Детский мир» (упали на 5,8%), группа «Самфар» (-4,57%), «Мечел» (-4,2%), компания Rusal (-4,6%), акции «Мосэнерго» (-4,5%), сети магазинов «Магнит» (-3,6%), ММК (-3,6%), «Мечела» (-3,3%), ЛУКОЙЛа (-3,2%), НОВАТЭКа (-3%) и др.

Индексы Мосбиржи и РТС на торгах во вторник также обновили минимумы. Индекс Мосбиржи на открытии торгов опустился ниже 2300 пунктов впервые с 26 ноября текущего года.

Индекс РТС в начале торгов опустился ниже 1050 пунктов, обновив минимум с 11 сентября, а затем усилил падение до 3,4%, или 1033,31 – минимума с августа 2017 года. По состоянию на 11:23 он немного вырос и достиг 1041,65 пункта.

Так инвесторы реагируют на ситуацию на рынках на фоне проблем с бюджетом США, а также на решение Федеральной резервной системы (ФРС) о повышении базовой процентной ставки до 2,25–2,5%. Кроме того, регулятор понизил прогноз по росту американской экономики и предсказал еще два повышения ставки в следующем году.

«Bloomberg»