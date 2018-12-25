Отверстие в обшивке корабля «Союз» на МКС просверлили изнутри, – российские космонавты

После беседы со следственными органами, российские космонавты с МКС Прокопьев и Артемьев утверждают обнаруженное в августе отверстие обшивке корабля «Союз» просверлили изнутри корабля.

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Олег Артемьев заявили на пресс-конференции, что обнаруженное в августе отверстие в обшивке космического корабля «Союз» на МКС просверлили изнутри. Они сказали об этом после беседы со следственными органами и техническими специалистами, передает «Радио Свобода».

Прокопьев сообщил, что следователи обследуют образцы, которые он и его космонавт Олег Кононенко получили во время выхода в космос 12 августа.

По словам космонавта, отверстие действительно начиналось изнутри, но сказать, когда и при каких обстоятельствах его могли сделать, сможет только следствие. Образцы передали лаборатории ФСБ для обследования.

«Радио Свобода»