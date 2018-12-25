Страна идиотов. Бабченко о «падение метеорита» в Хабаровске

Страна идиотов – она страна идиотов во всем. Главная новость на сегодня – в Хабаровском крае упал гигантский метеорит.

Сам губернатор сказал. Ну или кто там, замгубернатора. Двадцать первый век на дворе. Нэшнл Джеографик. Дискавери Саенс. Телескоп «Хаббл». Видеорегистратор на каждой помойке. Сейсмографы. Гугл спутники. ДжиПиЭс, – пишет журналист Аркадий Бабченко, на своей странице в Facebook.

Только что в Челябинске небольшой метеорит грохнулся. Миллион свидетельств. Идешь смотреть видео с места падения гигантского метеорита. Видишь оползень. И всё. Делаешь рукой соприкосновение с лицом.

У вас там на Подкаменной Тунгуске сто лет назад гигантский метеорит упал – вы бы хоть на фотографии оттуда что ли, посмотрели бы. Как выглядит падение метеорита. Ну, раз уж элементарные, общеобразовательные, для двадцать первого века вообще начальной школы знания у вас в голову уже не вмещаются – деды ж фотографировали. Специально для вас. На черно-белое. Максимально примитивно. Чтоб даже у вас впиталось. Идиоты.

Страна идиотов — она страна идиотов во всем. Главная новость на сегодня — в Хабаровском крае упал гигантский метеорит…. Опубліковано Аркадієм Бабченком Понеділок, 24 грудня 2018 р.

И все СМИ эту ахинею радостно репостят. В Хабаровске! Упал! Гигантский! Метеорит! Фактчекинг. Редактор отдела науки. Свежая голова. Астрономия. Не, не слышали.

И ты читаешь весь этот бред, и понимаешь, что – да. Мировое правительство существует. Заговор сионских мудрецов был. Конспирология основа мира. Рептилоиды среди нас. Пирамиды построили нибируанцы. Трамп в сговоре с начальником Голопупинского ЖЭКа.

Ну, раз в Хабаровске может незаметно для всей остальной планеты упасть гигантский метеорит – почему бы и нет. В Нигерии вот люди живут в мире, где страной руководит клонированный президент-зомби. А в Хабаровске гигантские метеориты падают.

Полная, абсолютная дебилизация. Комплексное атрофирование мозга за ненадобностью. Кыштымский карлик вместо него. Алеша. В костюме робота Бориса. Блять.

Аркадий Бабченко, Facebook