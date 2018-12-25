Кровавый путь ФСБ в истории современной России. Путин и его теракты на пути к абсолютной власти

Реки крови которые не выгодно смывать. Как ФСБ взрывает Россию, а рейтинги растут на смертях.

Вот и мы, глядя как федеральные каналы дружно поздравляли ФСБ с очередной годовщиной, а с учетом того что еще в понедельник на нашу базу НАТО в Эстонии пришла вот эта записка мы никак не могли остаться в стороне. Миш и Чеп? Кто бы это мог быть? Подробности в новом выпуске программы «Антизомби».

Впрочем, и без всяких просьб на Днюху ФСБ мы никак не могли прийти без подарка. Ребята же красавчики просто. Диверсантов с булавами ловят – и это «Антизомби. Территория без пропаганды» от 21.12.2018. Проект собственного производства телеканала ICTV предоставит зрителю подробный анализ того, о чем пишут, говорят и что показывают россиянам их СМИ, какие мысли и взгляды пытаются им привить.

Как получилось, что за непродолжительный период времени из 140-миллионой страны сделали послушную толпу? «Антизомби» сегодня покажет конкретные факты и способы, с помощью которых воздействуют на население каждый день.

Смотрите как чекисты штурмовали власть в России на фоне терактов безжалостно уничтожавших население этой страны. Изо всех щелей тогда по вылезали их «кроты», такие как Ахмад Кадыров, которые с удвоенными усилиями подводили ситуацию к большой войне.

И война грянула, в тот момент когда «Штирлиц, как никогда был близок к провалу». Помните как в конце сентября 1999 года бдительные жители многоэтажного дома обнаружили в подвале мешки с гексогеном? По «случайности» именно тогда российские войска вторглись в Чеченскую республику Ичкерия.

А еще вспомните, как спикер Госдумы сказал о теракте в Волгодонске за три дня до того, как он произошел. Тогда действительно был теракт, но не в Волгодонске, а в Москве на Каширке. Впрочем, кого это тогда, д и сейчас в России волновало?

А Норд-Ост. Мало кто знает, что ключевым «террористом» на Дубровке был агент ФСБ, который извлек все детонаторы из взрывных устройств.

И все это было тем фоном на котором восходил к власти нацлидер Путин, победно шествуя к ее вершинам абсолютизма, безжалостно кидая в топку тысячи жизней своих граждан.

«Антизомби»