Лукашенко перестал называть Россию – «братским государством»

Лукашенко подчеркнул, что теперь Россия и Беларусь переходят в плоскость партнерских, а не «братских» отношений.

Глава Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по актуальным вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, в ходе которого он отказался называть РФ братским государством, потому что отношения между странами стали восприниматься по-другому, сообщается на официальном сайте президента Беларуси.

«Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами», – сказал Лукашенко.

«Мы всегда подчеркивали значимость этого взаимодействия. Всесторонний характер наших отношений имеет серьезное значение не только для Беларуси, но также и для России. Они строятся на системной и, самое главное, плановой основе», – добавил он.

Лукашенко отметил, что по всем вопросам договоренностей с РФ в Союзном государстве и в целом в плане отношений решения приняты.

«И на Высшем государственном совете, и на союзном Совмине, и в двустороннем формате подписаны многие соглашения. К сожалению, как я часто говорю, они не все выполняются», – подчеркнул белорусский нацлидер.

Он напомнил, что полгода назад на уровне Высшего государственного совета были утверждены приоритетные направления и первоочередные задачи развития Союзного государства на предстоящие пять лет.

«Есть программа действий. Мы долго к ней готовились, вычленяли каждый вопрос, согласовали и прописали все, на что способны мы и на что способна была прежде всего Российская Федерация. В плане подготовки в те времена многие наши предложения о более тесной интеграции не были поддержаны», – отметил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко провел тайное совещание по поводу «российского давления» на независимость Беларуси.

Пресс-служба президента Беларуси