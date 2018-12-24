Несколько приходов Московского патриархата присоединились к Православной церкви Украины

Во Львовской области в юрисдикцию новой поместной церкви перешли уже четыре прихода. Несколько приходов присоединились в ПЦУ в других областях Украины.

Еще три прихода Украинской православной цервки Московского патриархата присоединились к поместной Православной церкви Украины, сообщает религиозно-информационный сайт «Духовна велич Львова».

«Сегодня, 24 декабря, стало известно о переходе еще трех общин УПЦ МП на Львовщине в поместную Православную Церковь, а именно – из сел Песчаное и Верчаны (Стрыйский р-н) и г.Угнев (Сокальский р-н)», – говорится в сообщении.

Таким образом, из 60 зарегистрированных в области общин УПЦ МП уже четыре изменили свою церковную юрисдикцию, объединившись с Православной церковью Украины.

22 декабря, прихожане храма Петра и Павла в городе Жовква Львовской области вместе со священником решили перейти под юрисдикцию ПЦУ, сообщило Львовской епархии Московского патриархата. Церковь в Жовкве стала третьим большим приходом, перешедшим в ПЦУ. Первым был кафедральный собор Винницкой епархии, где правит митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий).

Также в состав новой церкви вошел Спасо-Преображенский храм в Киеве во главе с митрополитом Переяслав-Хмельницким и Вишневским Александром (Драбинко). Еще в ПЦУ перешли несколько церквей в селах Винницкой и Закарпатской областей.

22 декабря президент Петр Порошенко подписал закон, который обязывает УПЦ МП указать в названии принадлежность к России.

«Духовна велич Львова»