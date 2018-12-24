«Верните нас домой», – пишет из российского плена украинский моряк Андрей Эйдер

Письмо от находящегося в российском плену украинского моряка, датированное 19 декабря, получила журналист Таисия Турчин.

Попавший в плен в результате атаки пограничников РФ в Керченском проливе украинский моряк Андрей Эйдер написал письмо из московского СИЗО «Лефортово», где содержится вместе с другими военнопленными моряками. Копию письма, которое датировано 19 декабря, на своей странице в Facebook опубликовала журналист телеканала «UATV» Таисия Турчин.

Самый молодой из украинских моряков, Эйдер получил ранение во время нападения российских военных на украинском корабле и перенес операцию, сообщал журналист Антон Наумлюк.

В своем письме он рассказал о состоянии своего здоровья и условиях пребывания в СИЗО и завершил обращение приветствием с наступающими праздниками и просьбой «Верните нас домой».

Ейдер отметил, что «хочется поскорее вернуться домой».

«Мечтаю, чтобы это произошло хотя бы до конца января, но мне кажется, этой мечте не суждено сбыться … Понятия не имею, насколько это все затянется – полгода, год … Надеюсь на скорейшее политрешение, пока времени прошло относительно немного . … Не хочется, чтобы об этом забывали, ведь 24 человека сидят просто так в СИЗО другой страны … Все эти люди – военные, они служат народу Украины», – отметил Эйдер.

«Верните нас домой, не забывайте нас», – призвал он.

Также он упомянул о «допросах» и «встречах с разными людьми» в СИЗО.

Говоря об условиях пребывания в СИЗО, пленный заметил, что они «можно сказать, нормальные».

«Есть книги, электрочайник, холодильник, батареи греют. Могло быть и хуже … Раны затягиваются, могу ходить нормально, хромаю. По лестнице подниматься и спускаться трудно. … Иду на поправку», – добавил Эйдер.

«Украинско-Российское обозрение»