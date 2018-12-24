Казарин: Путин – зеркало российского общества

Долгое время считалось, что Владимир Путин навязал россиянам свою повестку. Что это он заставил их мечтать о реванше и войне.

Но на самом деле все наоборот. Просто в какой-то момент Путин понял, чего от него хочет рядовой россиянин. И стал этому запросу соответствовать, – рассказывает в своем видеоблоге на сайте «Крым.Реалии» Павел Казарин.

Именно из этого выросла война с Грузией, аннексия Крыма и 84% поддержки. Потому что политики в любой стране – это зеркало общества.

И это, кстати, хороший урок для Украины. Когда мы жалуемся на коррупцию, договорняки и глупость политиков, стоит помнить – мы сами их выбрали. Они – это средняя температура по палате и мало чем отличаются от нас самих.

Как там говорится? «Неча на зеркало пенять» – так кажется?

Павел Казарин, «Крым.Реалии»