Культурные ценности и исторические артефакты: что Россия похитила у Украины?

Большая часть древних золотых артефактов, выставленных в крупнейших российских музеях, найдены на территории Украины.

Поводом для написания этого материала стало сообщение о том, что в России очередной раз отвергли любую возможность возвращения культурных ценностей, вывезенных из Германии после Второй мировой войны. Об этом заявил в интервью российским СМИ глава департамента музеев министерства культуры РФ Владислав Кононов, пишет Дмитро Полюхович на страницах «Деловой Столицы».

В Берлине настаивают на возвращении найденного Генрихом Шлиманом знаменитого «Сокровища Приапа» из Трои и Эберсвальдского клада – крупнейшего собрания доисторических драгоценностей из когда либо найденных на территории Германии. Все это было похищено советской армией в 1945 г.

Долгое время в СССР, а позже в РФ, категорически открещивались от кражи. Мол, кто стырил знаменитые сокровища – неизвестно. В 1991-м историки Григорий Козлов и Константин Акинша опубликовали документы, доказывающие, что украденные «Сокровища Приапа» хранятся в Пушкинском музее.

Спустя два года это признали министр культуры России и президент Борис Ельцин. Но в отношении Эберсвальдского клада в Москве продолжали говорить, что «унастамэтогонет». Однако в 2004-м немецкий репортер, работавший на Der Spiegel, обнаружил ценности в кладовой-сейфе Пушкинского музея.

А сколько же в России исторических ценностей, изъятых у нас?

Ни для кого не секрет, что большая часть древних золотых артефактов, выставленных в крупнейших российских музеях, найдены на территории Украины. Это, в первую очередь – золото скифов. Скифским шедевром «номер раз» является знаменитая пектораль, найденная археологом Борисом Мозолевским в 1971-м под курганом Товста могила (Днепропетровская обл.). Тогда, кстати, стоило больших трудов, чтобы она осталась в Украине, а не оказалась в Эрмитаже.

Сокровище номер два – золотой гребень, лежавший в изголовье погребения скифского царя (IV в. до н.э.), находящегося в кургане Солоха (Запорожская область) и раскопанного в 1912-1913 гг. экспедицией Николая Веселовского. Сегодня это гордость Эрмитажа и один из его символов.

Но претендовать на вывезенное в царское время сегодня нет смысла. Нынешняя РФ юридически не является правопреемником Российской Империи, зато она – преемник СССР. Даже простой перечень вывезенного из Украины за времена советской власти займет несколько увесистых томов, поэтому остановимся на самых знаковых раритетах.

Сокровища Михайловского Златоверхого

Самыми известными реликвиями, присвоенными Москвой уже при Советской власти, стали фрески и мозаики Михайловского златоверхого монастыря. Сегодня в России насчитывается не менее 26 предметов древнерусского искусства, ранее украшавших стены уничтоженного по приказу Сталина собора.

Следует заметить, что московские музейщики точили зубы на эти шедевры с момента принятия решения об уничтожении храма. Еще 17 июля 1934-го Феликс Кон – заведующий музейным отделом Наркомпросса РСФСР, в своем официальном письме на имя наркома просвещения УССР Владимира Затонского попросил подарить Государственной Третьяковской галерее (ГТК) мозаики с изображением Дмитрия Солунского и Архидиакона Лаврентия: «Означенные памятники имеют колоссальное значение для экспозиции ГТГ, в которой искусство Киевской Руси представлено крайне слабо, несмотря на существенное значение, которое оно имеет в общем развитии русского искусства».

Вы поняли, да? Раз в Москве почти ничего древнерусского нет, то Киев просто обязан отдать во имя русского искусства свои реликвии. Тут не только неприкрытые претензии Москвы на отдельные ценные экспонаты, но и на все древнерусское наследие в целом.

Напомним, что Дмитрий Солунский являлся небесным покровителем сына Ярослава Мудрого, великого киевского князя Изяслава (христианское имя Дмитрий). Мозаика с его изображением была самой красивой и совершенной из всех, представленных в храме. Она размещалась на почетном месте в его алтарной части – так основатель собора князь Святополк Изяславович хотел прославить в веках память о своем отце.

Эта мозаика действительно поражает. Уложенные под разными углами по отношению к поверхности стены кубики из самоцветов и золотой смальты создают эффект мерцающего и меняющегося света «божественного мира», а золото фона и доспехов гармонично дополняются темно-бирюзовыми, белыми, голубыми и лилово-розовыми цветами одеяний святого.

Затонский на все хотелки Кона ответил в духе: «Самим пригодится!» Но в Москве решили, что если не мытьем, так катаньем желаемое нужно заполучить.

В 1938-м под предлогом организации Всесоюзной выставки к 750-летию «Слова о полку Игореве» ряд самых уникальных экспонатов – мозаики, резная шиферная плита с барельефом всадников и фрески – был временно вывезен в Москву.

Хотя артефакты вывозили всего на три месяца, они находятся в Москве до сих пор. Сегодня присвоенная русскими мозаика «Дмитрий Соунский» не только гордость Третьяковки, но и экспонат, открывающий всю ее коллекцию. А фреска «Пророк Самуил» – гордость Русского музея в Петербурге.

Фрески и мозаики, оставшиеся в Киеве, тоже ждала незавидная судьба: во время оккупации их украли уже нацисты. После капитуляции Германии пропажа обнаружилась в американской зоне оккупации и была честно передана союзниками представителям СССР. Вот только в Киев вернулось не все.

Вскоре украинские реликвии удивительным образом всплыли в крупнейших музеях России – Эрмитаже, Историческом музее в Москве, Третьяковке и Русском музее в Ленинграде. Часть мозаик и фресок из Михайловского собора оказались в Новгородском историко-архитектурном музее-заповеднике, в частности, здесь хранятся мозаичное изображение неизвестного святого, фрески «Святой Николай» и «Севастийский мученик».

В 2001-м и в 2004-м годах Киеву, правда, удалось вернуть 11 фрагментов фресок, но здесь россияне поступили по принципу «На тобi, небоже, що менi негоже». Репатриированные фрески, конечно, уникальны и имеют огромное историческое и культурное значение, но самое ценное из присвоенного наши соседи возвращать не желают.

Колокол «Голубь»

Название «Голубь» этот колокол получил благодаря рельефному изображению упомянутой птицы на его стенке. По заказу гетмана Мазепы в 1699-м колокол отлил для Воскресенской церкви Батурина глуховский мастер Карп Иосифович Балашевич (вес колокола 640 кг, высота – 95 см).

Кроме голубя колокол украшают герб Ивана Мазепы и стоящий рядом с ним человек с булавой, сюжет «Воскресение Христово» и пояс ангельских голов. Считается, что с булавой изображен сам гетман. На это указывает и надпись «И.С.М.Г.В.Е.Ц.П.В.З.» – Иоанн Степанович Мазепа, Гетман Войска Его Царского Пресветлого Величества Запорожского.

После уничтожения русскими Батурина и всех его жителей, включая младенцев, колокол перевезли в монастырь Рождества Богородицы в Домнице (Черниговская область), где о нем вскоре благополучно забыли. Одно из первых упоминаний, что легендарный «Колокол Мазепы» находится в Домницком монастыре, датируется 1902 г. В 1927-м усилиями краеведа Бориса Пилипенко «Голубя» перевезли в Чернигов, в местный исторический музей.

В годы Второй мировой войны экспонаты Черниговского исторического музея (всего около 30 тыс. предметов) вывезли в тыл. Большую часть раритетов погрузили в три железнодорожных вагона и отправили в Уфу. В неразберихе первых месяцев войны один вагон потерялся и был обнаружен в городе Чкалове (Оренбурге).

Долгие годы мазепинский колокол считался утерянным и только в 2015-м российский историк Аркадий Тарасов обнаружил реликвию в оренбургском храме Николая Чудотворца. В Госархиве Оренбургской области сохранились документы, что в 1945 г. колокол передали храму из «Эвакобанка». Последний к банковской системе отношения не имеет – так называлась структура, где хранились предметы, вывезенные в эвакуацию. То есть «Эвакобанк» изначально абсолютно незаконно передал Русской православной церкви чужое имущество.

Сегодня колокол не используется, так как дал трещину. Вернут ли россияне знаковую реликвию законным владельцам, особенно учитывая специфическое отношение священнослужителей РПЦ к заповеди «не кради», – вопрос риторический.

Сколько всего вывезенных в эвакуацию украинских культурных ценностей так и остались в России, сказать сложно, особенно учитывая то, что вследствие стремительного наступления Вермахта многие музеи эвакуировали в спешке, часто без документов и даже сопровождающих. По этой причине доподлинно не известно, что тогда украли враги-нацисты, а что присвоили братья-россияне.

Археологи-грабители

В послевоенные годы немало исторических реликвий, в том числе и уникальных, вывезли из Украины многочисленные археологические экспедиции из Москвы и Ленинграда. Эти предметы сегодня являются гордостью главных музеев России.

В мировой археологической практике давно принята норма, что все обнаруженное в ходе экспедиций остается в музеях по месту находки. В Египте, например, ежегодно работает множество экспедиций со всего мира. Но никто даже не думает забрать найденное с собой – ученые довольствуются исключительно сделанными в ходе раскопок научными открытиями. Этим археологи отличаются от грабителей-копачей и кладоискателей, для которых главное – найти и присвоить ценные артефакты.

Московские и ленинградские археологи, копавшие на территории союзных республик, относились к находкам исключительно исходя из лозунгов: «Советское, значит – русское! Все общее, всё – наше!».

В этом ключе стоит вспомнить две знаменитые вазы-чары III-IV веков н. э. из Лепесовки (село в Белогорском р-не, Хмельницкой обл.). Их изображения можно увидеть и в школьных учебниках, и почти во всех книгах по истории славян. А вот воочию – только в российском Эрмитаже.

Сосуды знамениты тем, что их украшает схематическое изображение одного из древнейших на территории Украины (да и европейской части бывшего СССР) календарей. Чары представляют собой трехручные сосуды, характерные для мисок черняховской культуры, только очень большого размера.

Исследователь славянской культуры и истории Древней Руси академик Борис Рыбаков отнес их к новогодним гадательным чашам. В обычном хозяйстве большие трехручные сосуды неудобны. Если взять такой сосуд за две ручки, то центр тяжести окажется сбоку. Наличие трех ручек, как считал академик, обуславливалось какими-то другими соображениями, например, обрядовыми или сакральными.

Магическо-ритуальное назначение чар из Лепесовки подтверждается и тем, что их нашли внутри языческого святилища – фрагментами ваз был вымощен священный очаг. Ну и главное: специфическая орнаментация. Широкий и плоский борт ваз разделен на 12 секторов, соответствующих 12 месяцам года. Каждый из секторов заполнен особыми символическими изображениями, соответствующими месяцам.

Уникальную находку в 1957-м сделала экспедиция ленинградских историков под руководством известного археолога Марии Тихановой. Сегодня вывезенные из Украины календарные вазы – гордость Эрмитажа.

На протяжении существования СССР коллекции Эрмитажа и других российских музеев массово пополнялись артефактами, безо всякого стеснения вывозимыми с территории союзных республик. Об этом можно прочесть в коллективной монографии «Эрмитаж. История и современность. 1764-1988», посвященной пополнению фондов знаменитого музея. Как минимум до 1988-го российские археологи активно вывозили древности, найденные ими на территории Украины.

И опять война…

Оккупация Крыма и агрессия на Донбассе привели к очередной масштабной волне перемещения украинского исторического наследия в Россию. Сразу после аннексии полуострова захватчики развернули масштабные археологические раскопки.

По законодательству РФ «копать» могут не только представители научных заведений (эти хоть придерживаются определенной этики), но и частные «фирмы», для которых главное – деньги. О судьбе найденных мародерами артефактов никто ничего уверенно сказать не может. Неизвестно, что из найденного попадает в музеи оккупированного полуострова, что вывозится в Россию, а что вообще оседает в частных коллекциях путинских олигархов.

Неизвестна и судьба экспонатов, находящихся в музеях оккупированного полуострова. Если экспозиции еще на виду, то творящееся в запасниках покрыто мраком.

Еще более печальная ситуация наблюдается в оккупированных районах Донбасса. В ходе боев в 2014-м зафиксировано немало «прилетов» по жилым районам Донецка и Луганска. Любопытный факт: «прилёты» были зафиксированы по Донецкому областному краеведческому музею, по Музею истории и культуры Луганска и по Луганскому областному краеведческому музею. Как любит говорить один известный российский пропагандист: «Совпадение? Не думаю!»

Ведь после того, как в музей «прилетело», очень удобно провести там «ревизию» и под шумок вынести самое ценное, свалив вину на «укропов». Луганский областной краеведческий музей был одним из лучших областных музеев в Украине, а его фонды – одними из самых богатых. В экспозиции были даже золотые коллекции скифо-сарматского периода и Средневековья. Что случилось с ними – никому не известно. Есть информация, что так называемая «сейфовая комната», где хранились самые ценные предметы из драгоценных металлов, была вскрыта «ополченцами» и разграблена.

Неизвестно, что осталось от экспозиции и фондов Донецкого краеведческого музея, как неизвестна и судьба многочисленных районных музеев.

Очень красноречивую «музейную» историю 5 апреля 2015-го на своей странице в Facebook рассказал журналист и блогер Денис Казанский: «В Донецке есть железнодорожный музей с небольшой коллекцией старых паровозов. Оказывается, еще в прошлом году он подвергся ограблению. Российские боевики под шум войны решили вывезти паровозы в Россию.

Экспонаты удалось раскочегарить и своим ходом догнать до границы. Но там российские таможенники, обалдев от такого зрелища, развернули паровозы назад и в Россию не пустили. В итоге два паровоза порезали на металлолом, а остальные вернули в стойло. Рассказал эту историю сотрудник музея, несколько недель просидевший в подвале у террористов».

Можно предположить, что россияне проявили «благородство» исключительно по причине масштабности стыренных экспонатов – такое воровство скрыть невозможно, а лишнего скандала никто не хотел.

Помимо разграбления музеев в «Л-ДНР» активно проводятся масштабные археологические изыскания. Копают как «официальные», так и нелегальные грабители. Последние, увы, активны и на неоккупированной части Украины, но у нас они работают с оглядкой и тайно, а в «Л-ДНР» можно копать открыто даже с применением тяжелой техники.

О масштабах разграбления оккупантами исторического наследия Украины и о количестве вывезенного в Россию мы узнаем разве что после освобождения захваченных территорий. Скорее всего, они будут соизмеримы с тем, что награбили нацисты во время предыдущей войны.

Дмитро Полюхович, «Деловая Столица»