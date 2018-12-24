Подвиг разведчика. Зачем позориться «лондонский чекист» Лебедев?

В последнее время все больше известных россиян избирают затейливую модель жизни: уехав из России в страны свободного мира по причинам безопасности и комфорта, они стремятся угодить путинскому режиму, охаивая и Запад, и российскую оппозицию.

А что касается российского режима, то его либо открыто восхваляют, либо проталкивают мысль, что он уж точно не хуже западных демократий, но честнее – а значит, в конечном счете, лучше, пишет на страницах «Обозревателя» российский журналист Игорь Яковенко.

Только что состоялось явление «оппозиционного» публициста Олега Кашина аудитории главного государственного телеканала «Россия 1», где Кашин поливал грязью российскую либеральную интеллигенцию за ее поддержку Украины в противостоянии российской агрессии. Из российских телешоу ненависти не вылезает израильский общественный деятель Яков Кедми, который в свое время эмигрировал из СССР, а теперь не просто обслуживает путинский режим, но еще и критикует его за недостаточную кровожадность и «соглашательство» с Западом.

Если публицист Олег Кашин в программе «60 минут» заслужил от ведущей Ольги Скабеевой титул: «Наш человек в Лондоне», то предприниматель Александр Лебедев явно претендует на пост главы лондонской резидентуры с присвоением очередного звания. В интервью изданию Собеседник.ru от 21.12.2018 года Александр Евгеньевич предложил путинскому режиму целый пакет услуг.

Одна из них состоит в том, чтобы «вернуть украденные у РФ 100 миллиардов долларов». Собственно, именно этим, борьбой с предотвращением утечки капитала за рубеж, и занимался Александр Лебедев в своей предыдущей ипостаси, когда он работал в Службе военной разведки, а затем служил под прикрытием дипмиссии в посольстве СССР в Лондоне.

Сегодня Лебедев предлагает Следственному комитету России и Генпрокуратуре ноу-хау: вызвать большую четверку западных аудиторов и потребовать от них 15 миллиардов долларов, которые они заработали, проверяя банки, где были «украдены десятки миллиардов».

Александр Лебедев демонстрирует изумительную логику, в которой больше всего поражают два умозаключения. Первое. Вполне справедливо оценивая масштабы воровства в российской экономике и финансах – а тут Лебедеву, как человеку из списка Forbes, находившемуся более четверти века в высших слоях российского бизнеса, можно доверять – банкир Лебедев почему-то обвиняет в этом российском воровстве Запад.

То есть, это Запад, видимо, создал в России такую систему поборов, крышевания и отъема бизнеса силовиками и чиновниками, при которой невозможно вести нормальный бизнес, и поэтому люди предпочитают вывозить капитал за рубеж. И воровать капиталы, видимо, Запад заставлял, загоняя российским банкирам иголки под ногти…

Второе поразительная мысль Лебедева касается самой идеи возврата денег путинскому режиму. Как человеку, побывавшему во власти в самых разных ипостасях, в том числе и депутатом Госдумы от партии «Единая Россия», банкиру Лебедеву не может быть неизвестно, куда именно пойдут те деньги, который он собирается вернуть РФ.

Учитывая пропорции бюджета, хорошо известные банкиру Лебедеву, оценивал ли он, сколько на эти 100 миллиардов долларов можно дополнительно убить граждан Украины и Сирии? Сколько можно вложить в провокации за рубежом, в том числе и в Лондоне, где Лебедев владеет двумя газетами и телеканалом?

Отвечая на вопрос, где свободы слова больше: в Британии, где он вместе с сыном владеет газетами Independent и Evening Standard, а также телеканалом London Live, или в России, где он является совладельцем «Новой газеты», Александр Лебедев сначала пожаловался, что про Россию «никто ничего хорошего на Западе не пишет».

После чего предложил задуматься: «Что это – добросовестное заблуждение или информационная политика? Это свободные СМИ или предвзятые?». И тут же похвалил путинский режим: «Что касается России, наличие «Собеседника», «Новой газеты», «Эха Москвы» говорит о том, что существует плюрализм».

Главная идея, пронизывающая все интервью медиамагната Лебедева, сформулирована им так: «Западная система превратилась в аналог российской, только там все лицемернее».

Когда такую ахинею несут люди, живущие на Западе, это можно объяснить тем, что они видят пороки и недостатки Запада, но не знают и не могут себе представить масштаб пороков российских. Когда такую ахинею несут люди, живущие в России, это можно объяснить тем, что о Западе они знают только то, что им врут по телевизору. Но, когда вот это все говорил Александр Лебедев, живущий на две страны, владеющий СМИ в Великобритании и в России, то, очевидно, что он лжет, и знает, что лжет.

В «Новой газете», совладельцем которой является Лебедев, убито 7 (семь) журналистов. Александр Евгеньевич, сколько журналистов убито в двух британских газетах и телеканале, которыми вы с сыном владеете? В любой стране Запада критика главы государства – норма.

Вы слышали хоть слово критики Путина на федеральных телеканалах? А плюрализм «Собеседника», «Новой» и «Эха» доходит, в лучшем случае, до одного – двух процентов россиян.

Бывший депутат Госдумы от «Единой России» Лебедев не может не знать, что в путинской России нет разделения властей, а как человек, ведущий дела на Западе, не может не знать, что там такое разделение существует.

Как человек, принимавший участие в выборах в России, он точно знает, что никаких выборов тут нет. И не может не видеть, что на Западе они есть. То же и в отношении свободы предпринимательства, независимости суда и всего прочего, что называется демократией и правами человека, которые есть на Западе и отсутствуют в России.

Вопрос, почему сознательно лжет Александр Лебедев предпочитаю оставить открытым. Возможно, прав покойный Борис Березовский, считавший, что чекист Лебедев заслан чекистом Путиным для подрыва свободной прессы.

У меня нет доказательств и, полагаю, что у покойного Бориса Абрамовича их тоже не было. Возможно, Лебедев, понимая, что на Западе он может только тратить деньги, пытается таким образом показать свою лояльность и добиться разрешения вернуться в российский большой бизнес и большую политику. Не знаю, да это и не так важно.

Важно другое. Александр Лебедев не самый плохой человек на свете. У него в активе два правильных поступка.

Во-первых, он помогал «Новой газете». Во-вторых, он нанес в прямом эфире два удара по голове жулика, проходимца и хама Сергея Полонского – того самого, который посылал в ж@пу всех россиян, у которых нет миллиарда. Ну, и зачем, спрашивается, зачеркивать такие хорошие дела холуйским враньем?

Тем более, что толку все равно не будет. Никто Лебедеву не даст вернуться ни в большую политику ни в большой российский бизнес: кормовая база стремительно сокращается, зачем тут лишний рот, когда своим не хватает. Ну, и зачем позориться?

Игорь Яковенко, «Обозреватель»