МИД Украины заявил протест из-за приговора крымскотатарским активистам по «делу Хизб ут-Тахрир»

Подчеркивается, что российское антитеррористическое законодательство применяется оккупационной администрацией Крыма для политических репрессий против представителей крымскотатарского народа.

Министерство иностранных дел выразило решительный протест в связи с приговором четырем крымским татарам, который был вынесен Северо-Кавказским окружным военным судом РФ в понедельник, сообщает пресс-служб ведомства.

«Это решение еще раз подтвердило, что российское антитеррористическое законодательство широко применяется российской оккупационной администрацией для прикрытия политических репрессий против представителей крымскотатарского народа», – заявил украинский МИД.

Министерство напомнило, что международное сообщество отдельно осудило подобную практику в резолюции ГА ООН «Состояние прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)».

«Украина не будет молча наблюдать за этой практикой РФ, и в дальнейшем будет использовать все возможные политико-дипломатические рычаги для освобождения своих граждан. Призываем международное сообщество усилить давление на государство-агрессора с целью прекращения Россией нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму и освобождения незаконно удерживаемых граждан Украины», – заявили в МИД Украины.

Министерство заявило, что Российская Федерация должна выполнить в полном объеме «крымские резолюции» Генеральной ассамблеи ООН от 19 декабря 2016 года, 19 декабря 2017 и 22 декабря 2018, а также приказ Международного суда ООН по мерам в рамках иска Украины против РФ о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Напомним, 24 декабря Энвера Мамутова приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, Руслана Абильтарова, Ремзи Меметова и Зеври Абсеитова – к 9 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год.

Бахчисарайцы были задержаны 12 мая 2016 года. Их обвинили в участии в организации «Хизб ут-Тахрир», признанной в России террористической.

МИД Украины