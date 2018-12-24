Урок сепаратных отношений для России. Как мировые корпорации обходят санкции и запреты

Корпоративный мессенджер Slack извинился за блокировку пользователей, посетивших Крым и другие регионы под санкциями. Но, с другой стороны – это пример сепаратных отношений корпораций и стран.



В компании сообщили, что заморозка аккаунтов была непреднамеренной. К проблемам привели ошибки в обновлении, говорится в сообщении сервиса. Обозреватель «КоммерсантЪ FM» Михаил Гуревич считает, что эта история выходит далеко за рамки конкретного мессенджера, и российские власти могли бы сделать из нее важные выводы.

Руководство популярного корпоративного мессенджера Slack устроило шумиху, заблокировав на прошлой неделе многих клиентов, посетивших в последнее время Иран, Кубу, Северную Корею и территорию Крыма. На выходных в компании опомнились – заявили, что произошла ошибка и блокировать планировалось лишь местных пользователей. Но инцидент уже стал одним из примеров в глобальной дискуссии о том, как должны выстраиваться отношения государств и интернет-компаний в вопросах санкций и цензуры.

В России многим, конечно, кажется, что все это проявления некой глобальной русофобии, но реальность куда сложнее. Соответствие американским санкциям – лишь малая доля общепланетарной картины. На практике глобальным онлайн-игрокам приходится иметь сепаратные отношения с разными странами и организациями и решать абсолютно непересекающиеся проблемы.

По сути, эти контакты все больше напоминают формат межгосударственных. И для президентов или премьеров встреча с тем же Цукербергом зачастую важнее визитов многих коллег.

Ведь выручка Facebook или Google в не самых бедных странах сопоставима, а то и превышает объемы торговли с соседями. Тот же Google еще недавно вел секретные переговоры по возвращению на китайский рынок.

Для успокоения Пекина был даже придуман специальный поисковик Dragonfly, фильтрующий поисковую выдачу в соответствии с китайской цензурой. Но сделка сорвалась. Информация о соглашательской позиции топ-менеджмента стала известна сотрудникам компании, и те объявили протест. В итоге от разработки пришлось отказаться.

Более удачный пример сепаратных отношений происходит на наших глазах между Airbnb и Израилем. В ноябре глобальный сервис краткосрочной аренды поддался давлению пропалестинского движения BDS и заявил о запрете размещения объявлений об аренде квартир в еврейских поселениях на оккупированных территориях.

И пусть речь идет всего о паре сотен единиц жилья, к переговорам были подключены все силы, включая представителей правительства. История эта еще не закончилась, но судя по сообщениям прессы, в Airbnb готовы пойти на фактический отказ от запретительного решения.

Выходит, что интернет-гиганты не только выступают в роли государств, но еще и имеют внутреннее общественное мнение, с которым всегда вынуждены считаться. Крайне удивительно, что Россия совсем не пользуется этими обстоятельствами.

«Казалось бы, как раз Москва имеет серьезные шансы преуспеть в налаживании взаимопонимания с отдельными онлайн-бизнесами», – подчеркивает Гуревич, намекая на обход санкций.

У Кремля же есть такой богатый опыт выстраивания сепаратных отношений с европейскими странами в попытках нарушить единство поддержки санкционной политики ЕС. Но как дело доходит до интернета, слышны лишь угрозы да рассказы о том, что всемирную сеть придумало ЦРУ.

Жаль, ведь преодолеть антироссийские санкции в виртуальном пространстве все еще проще и дешевле, чем в офлайн. Хотя, учитывая, что владение смартфоном на Старой площади все еще считают сродни эксгибиционизму, ожидать столь инновационного подхода к международным делам не приходится.

Михаил Гуревич, «Коммерсантъ FM»