Абрамович и его партнеры разделили доли в холдинге «Evraz» из-за угрозы санкций

Основная задача манипуляций с правами собственности – вывести холдинг из под любых действующих или возможных санкций.

Основные акционеры российского холдинга «Evraz» (основной владелец — Роман Абрамович) провели очередную реорганизацию структуры владения компанией во избежание попадания холдинга под американские санкции, сообщает пресс-служб компании.

До сентября Роман Абрамович и его партнеры Александр Абрамов и Александр Фролов контролировали «Evraz» через кипрскую «Lanebrook Ltd», владевшую 62,74% акций холдинга.

Потому Абрамович вывел свои 30,52% на «Greenleas International Holdings Ltd» с Британских Виргинских островов, тогда как его партнеры стали контролировать остальное через кипрскую «Crosland Global Ltd».

Но теперь и они разделили контроль: Абрамов перевел свою долю (20,69%) на кипрскую «Abiglaze Ltd», а доля Фролов (10,33%) осталась на Фролове.

Как сообщает «РБК», это разделение долей по разным структурам может быть связано с угрозой попадания контрольного пакета компании в санкционный список. «Поскольку «Lanebrook» владела более 50% в компании, то риски включения ее в санкционный список были высоки, учитывая, что у «Evraz» есть крупные активы в США. А теперь, если Минфин введет санкции против кого-то из трех акционеров, «Evraz» не должен пострадать», — цитирует издание директора группы корпоративных рейтингов АКРА Максима Худалова.

У «Evraz» есть крупный завод в Колорадо, где производятся рельсы длиной 25 м. Компания называет себя лидером по продажам железнодорожных рельсов в Северной Америке, занимая около 40% рынка.

Напомним, что в начале декабря из-за своей близости к Кремлю Абрамович вошел в «черный список» российских олигархов в Великобритании.

Перед этим стало известно, что швейцарские власти отказали Абрамовичу в виде на жительство из-за репутационных рисков.

Пресс-служба холдинга «Evraz»