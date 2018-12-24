Время – союзник Путина. Что отличает Россию в 2018 году?

Хочу сказать об изменении оптики, которое не так очевидно, но к концу года окончательно оформилось.

Россия в этом году занимала у меня гораздо больше места и времени. Может потому что два года подряд делал проекты, связанные с ней: ArtRiot в Лондоне в прошлом и Словоново в Черногории в этом. Может, это участие в форуме в Вильнюсе, пишет на страницах «Нового Времени» российский галерист, арт-менеджер и публицист Марат Гельман.

Так или иначе, российская власть, полагаю, только сейчас завершила транзит от недодемократии к авторитарному обществу. В определенном смысле можно расслабиться. Уже ничего особо не изменить извне. Только гадать о быстроте внутренних процессов.

И кстати, думаю, что и режим расслабится, став менее репрессивным в реальности, хотя законодательство еще какое-то время будет догонять и усугублять. То есть не исключаю даже некоторую «либерализацию» для всех кроме политической оппозиции.

Предположу, что круг людей открыто заявляющих о неприятии нынешней власти, сильно сузится. Основным (по крайней мере, в искусстве) будет «есть правила игры, не мы их задаем, давайте делать то, что возможно». Более радикальная позиция будет высмеиваться как слишком прямая, неумная.

Первым это сделал когда-то Максим Соколов, начертав у себя в ЖЖ что-то вроде «я согласен с вами, что правительство наше – дрянь, но давайте это уже опустим и перейдем к делу». Но думаю, и более изящные формулировки пойдут и главное, более стоящие люди. Здесь конечно время – союзник Путина.

Люди хотят не борьбы, а мирной жизни, когда речь идет не о трех месяцах, а о десятилетии. Наиболее стойкие будут выгорать, уезжать. Приспособленцы делать карьеры, получать доступ к ресурсам. Новое поколение другой жизни не знавшее, даже не будет задаваться вопросом, что хорошо, а что плохо.

Поколение 90-х – стареет. И теперь, когда все устаканилось, как я предполагаю, самое время поместить фигуру президента в систему координат.

Я понимаю, что Путин себя мыслит между Юлием Цезарем и Македонским, оппоненты говорят про Саддама Хусейна, Пиночета, Чаушеску. Лояльные политологи про Франко, Дэн Сяопина. А я вижу: близок к позднему Брежневу тем, что уже мало что контролирует в стране, неадекватно оценивает ситуацию, используется ближним кругом.

Все ждут его смерти. Но разница в том, что дееспособен. И там, где интерес не потерял (во внешней политике в первую очередь) еще может натворить беды.

Близок к Сталину по взглядам. Лес рубят – щепки летят. Геополитика, кругом враги. Бояться должны все. Свои – особенно. Но вместо массовых репрессий предпочитает точечные, демонстративные «акции».

Близок к Гитлеру. Главное – идеология реваншизма. Не проговоренное поражение СССР в холодной войне – его ресурс внутри страны. Увы ни Горбачев, ни Ельцин не подвели открытого и честного итога 70-ти годам советской власти.

И в результате вместо «Россия встает с колен и вливается в мировое сообщество» мы получаем «СССР возвращается и хочет пересмотра итогов холодной войны». Ну и в дополнение аналогия Крым – Судеты, милитаризация бюджета, презрение к европейским политикам как к «безвольным» или «меркантильным». Но при этом никакого антисемитизма, национализма и вообще никаких идей кроме возврата к прошлому.

Близок к Берлускони и Трампу. Да, у европейских демократий куча проблем, все далеко не просто от идеального, иногда все вообще кое-как. Грех не воспользоваться этим в своих интересах. Так же, как они – легко врет. Как на восточном базаре. Считает это доблестью.

Близок к Ким Чен Иру. Если все ставки проиграют, у меня есть ядерное оружие и плевать. Но в отличие от него – границы не закрыл. И в этом, кстати, один из секретов устойчивости. Недовольных выдавливают из страны, да они и сами уезжают, увозят капиталы и таким образом внутри страны оппозиция малочисленна и лишена ресурсов.

Вообще, если бы не ошибка с Крымом, все это было бы обречено на долгую деградацию. Теперь ему надо доказать, что это не ошибка. Чтобы в Харькове и Одессе жили так же тяжело, как в Донецке и Луганске. Не зря российские пропагандисты так много говорят об Украине. И не зря российские оппозиционеры так близко к сердцу принимают тревожные новости из Киева. Они имеют к нам прямое отношение.

Так или иначе, в 2018 году стало понятно, что никакие сценарии больше не имеют значения. Неважно, кто чего хотел и думал. Впереди долгий период ежедневной, рутинной борьбы добра со злом. Позиционной.

Марат Гельман, «Новое Время»