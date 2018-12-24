Глава Совфеда России Матвиенко: Создание Православной церкви Украины – «преступление»

При этом Матвиенко грозит Украине «гражданской войной» на религиозной почве, возлагая ответственность на «киевские власти».

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает создание автокефальной церкви в Украине «преступлением», которое может привести к гражданской войне. Она заявила об этом в понедельник на пресс-конференции по итогам осенней сессии верхней палаты российского парламента, передает «ТАСС».

«Вы посмотрите, что они творят с церковью. Это же преступление, то, что происходит на Украине, когда светские власти грубо вмешались в духовную деятельность Украинской православной церкви, когда силой собрали каких-то священников, которые кричат нацистские лозунги», – заявила Матвиенко.

«Дальше больше – издается указ президента, в соответствии с которым они настаивают, чтобы УПЦ в течение четырех месяцев была перерегистрирована и названа Московской», – продолжила спикер.

«Они киевские власти просто ведут дело до бойни, до гражданской войны», – убеждена Матвиенко.

Православная церковь в Украине была создана 15 декабря и объединила УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и часть УПЦ Московского патриархата. Ее предстоятелем был избран епископ Епифаний, получивший титул митрополита Киевского и всея Украины. Епифаний, как было анонсировано ранее, получит томос об автокефалии в канун Рождества – 6 января 2019 года в Константинополе.

УПЦ МП отказалась признать создание ПЦУ. Митрополит Епифаний исключил силовой захват храмов УПЦ.

«ТАСС»