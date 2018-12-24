Новая резолюция ООН по Крыму. В России озлобились ожидая новых санкций

Россия в ответ встала в позу, отказывается уступать, и готова огрызаться, и даже кидаться в бессильной свое злобе, обвиняя Украину и Запад.

ООН приняла уже второй за неделю антироссийский документ. В субботу Генассамблея осудила нарушение прав человека в Крыму, а еще раньше, во вторник, одобрила резолюцию против милитаризации полуострова. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что очередные санкции не за горами.

«Документ антироссийский, фальшивый, лукавый», – так резолюцию Генассамблеи охарактеризовал заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин. Речь идет о том, что действующие в Крыму российские законы ущемляют права человека, в том числе украинского и крымскотатарского меньшинства.

Резолюция предложена Украиной. За проголосовали 67 делегаций, включая страны ЕС и США. Против – 27 государств, в том числе Индия, Китай, Сербия, Венесуэла и ЮАР. При этом ООН отказалась финансировать помощь этим самым меньшинствам в Крыму. За что получила благодарность от российской делегации.

Еще раньше, во вторник 18 декабря, Генассамблея ООН также приняла предложенную Украиной резолюцию касательно милитаризации Крыма, Азовского моря и прилегающей к району части Черного моря. Объединенные нации осуждают действия Москвы в этом районе и предлагают прекратить переброску войск, проведение военных учений и других действий, способных создать угрозу соседям и свободе судоходства.

Несмотря на то, что все документы носят рекомендательный характер, ничего хорошего в этом нет, поскольку в очередной раз появляется международно-правовая база, например, для введения против России санкций. Тем более что Киев собирается повторить поход своих кораблей в Азовское море и сейчас активно зовет с собой иностранные суда, в том числе британский разведывательный корабль, который пришел в Черное море.

Теперь у Порошенко есть для этого международная поддержка. При том, что именно к ООН, как высшему арбитру, так любит апеллировать российское руководство.

Украина вновь стала горячей точкой. Как известно, 40 сенаторов США потребовали от Трампа навести порядок в Азовском бассейне – не дать России возможность окончательно прибрать к рукам Азовское море.

Вряд ли Запад решится воевать, но максимальную моральную и политическую поддержку Петру Порошенко, конечно же, окажет. Так что новые антироссийские меры не за горами.

Можно было бы понадеяться, что ситуация изменится в марте, что новый президент Украины сможет договориться с Путиным. Вряд ли это случится. Верится в это с трудом.

На Западе не заинтересованы ни в какой стабильности в регионе. Россию необходимо сдерживать. И тренд этот надолго. В этом году, похоже, окончательно приказал долго жить так называемый «нормандский формат». О минских соглашениях уже давно никто не вспоминает.

Россия дает понять, что намерена действовать жестко – показывать зубы. Потому что уступать уже поздно. Уступишь – начнут добивать. Так что очередной караван украинских судов, если он решит все-таки пойти, опять разгонят.

Прогноз один и тот же: будет только хуже. Все это уже давно не новость. И внешняя неопределенность скажется на ситуации внутри страны. В ответ на санкции будем опять бомбить Воронеж, закручивать гайки, принимать очередные запретительные законы. Разве что чудо поможет.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»