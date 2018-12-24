Война в Керченском проливе. Какие возможные варианты действий у России?

В Украине озвучили намерения провести через Керченский пролив еще одну группу своих военных кораблей. У России всего два реальных варианта действия: плохой и катастрофический.

Высказанное секретарем Совета безопасности Украины Александром Турчиновым намерение повторить попытку кораблей ВМС Украины пройти Керченский пролив скорее всего будет реализовано. Украина апеллирует к международному морскому праву и двустороннему договору между Украиной и Россией от 2003 года, пишет на страницах «Грани.Ru» Александр Подрабинек.

Он предусматривает свободный проход торговых и военных судов двух стран через пролив, а также свободный проход к портам России и Украины иностранных торговых судов. Азовское море – не внутреннее море России; оно омывает не только российские, но и украинские берега. Проход судов из международных вод к своим берегам – законное право Украины.

С этим согласны все кроме России. Аргументы Кремль выдвигает сумбурные, вялые и неубедительные. В основном они сводятся к тому, что Керченский пролив, разделяющий Краснодарский край России и аннексированный Россией Крым, – это российские территориальные воды, так что все должны заранее испрашивать разрешение на проход судов через пролив, а уж Москва решит, кого пускать, а кого нет.

Украина с этим не согласна и решила на деле доказать свое право проходить через Керченский пролив в собственные порты на Азовском море. Первая попытка доказать это была успешной. В сентябре этого года два военных корабля ВМС Украины прошли через Керченский пролив. Их сопровождали корабли российских ВМС, но обошлось без столкновений.

В ноябре три украинских военных корабля попытались вновь пройти через пролив, но их не пустили и они решили вернуться в Одессу. На обратном пути российские военные атаковали их с моря и воздуха, корабли были захвачены, а 24 члена экипажа арестованы.

Теперь ожидается третья попытка: с предварительным публичным оповещением, наблюдателями ОБСЕ на борту, а возможно, и с сопровождением иностранных судов. Чем ответит Кремль? У него есть два варианта поведения.

Первый. Дать кораблям лоцмана, не чинить препятствий проходу через пролив и сделать вид, что при соблюдении всех необходимых процедур никаких проблем никогда не возникает. Таким образом российская власть косвенным образом подтвердит свои обвинения в том, что в ноябре украинские военные нужную процедуру не выполнили, а значит, арест моряков был обоснован.

Вряд ли кто купится на эту уловку, но она позволит Кремлю сохранить хорошую мину при плохой игре и выглядеть в глазах своих сторонников миротворцем, пекущимся лишь о соблюдении всех правил. Но и потери для Кремля в этом случае будут немаленькие: придется отказаться от идеи придать Азовскому морю статус внутренних российских территориальных вод, смириться с неконтролируемым присутствием там иностранных судов и главное – пойти на уступку мировому сообществу, которое в этом конфликте однозначно поддерживает Украину.

Второй вариант привычнее и проще: запретить кораблям проход в Азовское море, еще раз выразительно отметить свое военное присутствие в акватории Керченского пролива и разом существенно повысить градус международной напряженности. В результате Москва опять продемонстрирует имперскую неуступчивость, а президент Путин увеличит свою капитализацию плохого парня, с которым хочешь не хочешь, а надо договариваться.

Потерей же для России в этом случае может стать реальная угроза серьезного военного конфликта с перспективой превращения его в глобальную войну. Впрочем, для Путина это будет потерей только в том случае, если он к такой войне не готов, а показная его решимость не более чем блеф.

На самом деле никто точно не знает, блефует ли Путин и его окружение или они действительно готовы воевать с Западом. Боюсь, они не знают этого и сами, плохо понимая современный мир и играя в игру, границ которой не различают.

Как справедливо отметила Ангела Меркель, Путин потерял связь с реальностью и живет в другом мире. С этой дезориентацией никто не может справиться: все иностранные советчики – враги, бичующей власть прессы нет, оппозиция задавлена, народ, как водится, безмолвствует.

Пока что на заявление Александра Турчинова в свойственной ей скандальной манере отозвалась только пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова, привычно назвавшая все происходящее провокацией. Однако это трудно считать официальной реакцией. Это значит, что линия ответного поведения скорее всего еще не определена.

Третья попытка украинских кораблей пройти через Керченский пролив может стать наглядным тестом на политическую вменяемость российского руководства. Выбор Кремля обозначит не политический курс, а нечто гораздо большее: оценить риски и отступить – или войти в раж безумия и готовности к самоуничтожению.

Александр Подрабинек, «Грани.Ru»