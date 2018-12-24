Старообрядческая община Черновцов вышла из подчинения своей Московской митрополии

Община исключила из своего названия и устава любое упоминание о стране-агрессоре. Теперь эта община будет действовать автономно.

Старообрядческая религиозная община Черновцов заявила о выходе из подчинения Московской митрополии. Главный специалист отдела по вопросам охраны культурного наследия, национальностей и религии Черновицкой ОГА Сергей Бухаров, сообщил об этом «Укринформу».

«Старообрядческая религиозная община, храм которой находится на улице Олега Кошевого в Черновцах, официально заявила о решении выйти из подчинения Московской митрополии Русской старообрядческой церкви и забрала из своего названия и устава любое упоминание о стране-агрессоре. Теперь эта община будет действовать автономно», – сказал Бухаров.

Это первая городская религиозная община, которая официально заявила о таком решении и зарегистрировала заявление, сообщил чиновник.

«Этому желанию общины предшествовало решение клерикального центра РФ о снятии с отца Леонтия сана священника. Вопреки воле России, он продолжил служить в храме, несмотря на угрозы отлучения. Областной совет церквей стал на защиту отца Леонтия, его поддержали все конфессии», – сообщил Бухаров.

«Укринформу»