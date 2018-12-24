В России «приговорили» к длительным тюремным срокам фигурантов бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир»

Энвера Мамутова «приговорили» к 17 годам, Руслана Абильтарова, Ремзи Меметова и Зеври Абсеитова – к 9 годам. Они будут отбывать «срок» в колониях строго режима.

Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону 24 декабря вынес приговор фигурантам первого бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир», сообщает общественное объединение «Крымская солидарность».

Энвера Мамутова приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, Руслана Абильтарова, Ремзи Меметова и Зеври Абсеитова – к 9 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год.

⚡️СУД ПО «ДЕЛУ ХИЗБ УТ-ТАХРИР»(ПЕРВАЯ БАХЧИСАРАЙСКАЯ ГРУППА)Сегодня, 24 декабря 2018 года, в г. Ростов-на-Дону ожидается судебное заседание, в котором будет зачитано оглашение приговора четырём фигурантам «дела Хизб ут-Тахрир» (Первая Бахчисарайская группа).Комментарии активистов, которые в числе неравнодушных направились в Ростов, чтобы оказать поддержку соотечественникам. Опубліковано Крымская солидарность Неділя, 23 грудня 2018 р.

Ограничение свободы, упомянутое приговоре, наступает после основного срока. Речь идет об ограничениях не связанных с нахождением под стражей, в том числе нельзя менять место жительства, покидать его в определенные часы, не посещать места проведения массовых мероприятий и не участвовать в них.

21 декабря они выступили в суде с последним словом. Ни один из фигурантов своей вины не признал. Все указывали на политически мотивированный характер уголовного дела, передают «Крым.Релии».

Бахчисарайцы были задержаны 12 мая 2016 года. Их обвинили в участии в организации «Хизб ут-Тахрир», признанной в России террористической.

«Хизб ут-Тахрир» – международная мусульманская политическая организация. Ее официально декларируемой целью является установление исламского государства и мусульманского образа жизни. Эта организация запрещена в России, Казахстане и Германии, а в Украине и других странах она может действовать легально.

«Крымская солидарность»