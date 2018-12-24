Большинство россиян считаю открытие Крымского моста главным событием уходящего года

При проведение соцопроса россияне могли выбрать несколько вариантов, но не один, кроме «открытия Крымского моста» не набрал абсолютного большинства среди ответов.

Большинство россиян считают открытие Керченского моста одним из самых важных событий 2018 года. Такае данные содержатся в результатах опроса «Левада центра», проведенного 13–19 декабря и опубликованные в понедельник.

На вопрос «Какие из перечисленных событий уходящего 2018 года вы считаете важнейшими?» 47% респондентов ответили «открытие Крымского моста».

Также 46% назвали пенсионную реформу в стране, 37% – выборы президента РФ и 36% – проведение Чемпионата мира по футболу в России.

34% назвали среди важнейших событий пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, 28% – массовое убийство в Керченском политехническом колледже.

25% отметили как важнейшее событие «конфликт в Керченском проливе» и введение военного положения в Украине.

Вместе с тем, на вопрос, каким оказался для России 2018 год по сравнению с предыдущим, 45% ответили, что он стал труднее, 11% – что легче, и 44% – что таким же, как предыдущий.

Отмечается, что опрос проведен 13–19 декабря 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.

Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

Респондентам предлагалась карточка, и они могли выбрать более одного ответа или назвать свой.

«Левада центр»