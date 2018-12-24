Россия ищет повод для новой агрессии против Украины, – Волкер

Россия на протяжении длительного времени значительно усиливает свою военную мощь, окружая Украину.

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Россия ищет повод для новой агрессии против Украины. Он сказал об этом в интервью «ТСН».

«У вас есть ситуация, когда Россия на протяжении длительного времени значительно усиливает свою военную мощь, окружая Украину. На своей территории, а также в Крыму, а теперь и в Черном и Азовском морях. И у нее есть возможности начать агрессию. Мы бы оценили маловероятным, чтобы Россия на это решилась. Но тут случился инцидент, когда Россия атаковала украинские корабли несколько недель назад. И теперь, я думаю, мы должны рассматривать реалистичную вероятность того, что Россия начнет новую агрессию», – сказал он.

Волкер заявил, что необходимо сделать все, чтобы предотвратить эту агрессию и сдержать ее.

«Но есть вещь, которая беспокоит. Это российские заявления, согласно которым Украина собирается атаковать, применить химическое оружие. Такая дезинформация беспокоит, потому что для России нужен повод для агрессии. Хотелось бы думать, это делается для того, чтобы отвлечь внимание от агрессии против украинских кораблей в Черном море», – сказал он.

Ранее сообщалось, что Россия оказывает военную помощь своим оккупационным анклавам на Донбассе и генсек ОБСЕ Томас Гремингер считает, что вооруженное противостояние может снова обостриться.

Напомним, президент Петр Порошенко раньше заявил, что Россия в течение осени значительно усилила свою военную группировку вдоль границы с Украиной. По его данным, сейчас там находится 28 батальонных тактических групп. Группировка насчитывает около 80 тысяч военных, 1120 танков, 2600 бронированных машин, 1230 артиллерийских систем, 442 комплекса систем залпового огня, 6 оперативно-тактических ракетных комплексов.

«ТСН»