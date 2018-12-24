Россия будет оказывать военную помощь боевикам ОРДЛО, – генсек ОБСЕ Гремингер

Гремингер не ожидает прорыва на мирных переговорах в обозримом будущем, поскольку «политическая воля для примирения Украины и России попросту отсутствует».

Конфликт между Россией и Украиной может снова обостриться, поскольку Россия будет оказывать военную помощь боевикам ОРДЛО. Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил об этом в интервью, опубликованном в понедельник, 24 декабря, в немецком издании «Neue Osnabrücker Zeitung», сообщает «Deutsche Welle».

«У меня есть опасение, что может возникнуть цепная реакция. Там, где у них возникают отдельные очаги, где вспыхивает пламя, когда-нибудь, вольно или невольно, произойдет эскалация», – сказал Гремингер.

По его словам, «из отдельных очагов огня может разгореться огромный пожар». Он указал на такие места возможной эскалации конфликта, как оккупированный Крым и линию разграничения на Донбассе, а также упомянул «нелегальные выборы» на территории самопровозглашенных ЛНР и ДНР в качестве одного из поводов для обострения ситуации.

Следует исходить из того, что мятежным республикам, если они окажутся под военным давлением, вновь будет оказываться поддержка из России, – подчеркнул генсек ОБСЕ, призвав Кремль продемонстрировать добрую волю для того, чтобы возродить взаимодоверие.

Таким жестом доброй воли могло бы стать освобождение 24-х задержанных моряков и возвращение трех захваченных судов.

Но Гремингер не ожидает прорыва на мирных переговорах в обозримом будущем, поскольку политическая воля для примирения попросту отсутствует.

«Было бы хорошо получить новые импульсы от нормандской группы, состоящей из Германии, Франции, Украины и России, но в данный момент нам, к сожалению, до этого очень и очень далеко», – подытожил генсек ОБСЕ.

«Deutsche Welle»