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Зона "русского мира"

Кашина финансирует «православный олигарх» Малофеев, спонсирующий войну в Украине

Незыгарь
24 декабря 2018

Один из главных спонсоров российской агрессии против Украины Малофеев финансирует «оппозиционера» Кашина, внедряемого на Западе агента Кремля.

Установлена связь между оскандалившимся российским «оппозиционным» деятелем Олегом Кашиным и российским олигархом, спонсором агрессии против Украины Малофеевым. Telegram-канала Незыгарь приводит очередной слив информации из кремлевских кабинетов.

«Также источник сообщил, что Олега Кашина финансирует православный бизнесмен Малофеев – партнер Ротенбергов», – говорится в сообщении Telegram-канала.

«Сотрудничеству Кашина со структурами Малофеева уже несколько лет. При их финансировании размещались колонки Кашина в The New York Times. От проекта вскоре отказались – инвесторы не увидели смысла», – добавляет Незыгарь.

Ходят слухи, что Ротенберги через своих бизнес-партнеров финансируют телеканал Дождь».

«В указанной Незыгарем комбинации Малофеев – лишь посредник; прокладка, лишенная какой-либо идеологической составляющей. И на месте Кашина только дурак мог не задумываться об источнике проливающихся на него денег. Кашин не дурак. И деньги там кого надо деньги)», – считает Telegram-канал «Медиакиллер».

Как сообщалось путь Олега Кашина на Запад полностью укладывается в рамки стандартного внедрения туда российских пропагандистов, в рамках «активных мероприятий».

Поясним: Активные мероприятия – операции спецслужб, направленные на воздействие на общественное мнение других стран, на действия отдельных лиц, государственных и общественных организаций. Цель – оказать выгодное влияние на представляющие интерес области политической жизни стран, их внешнюю политику, решение международных проблем, ввести противника в заблуждение, подорвать и ослабить его позиции, сорвать его замыслы и достигнуть других целей.

В этом ключе его биогрфия уж очень напоминает биографию известного российского шпиона Владимира Фролова – выпускника Военного института Минобороны, готовящего офицеров спецслужб.

Деятельность самого Олега Кашина в этом ключе более чем наглядная.

Подтвердила версию о внедрении Кашина в качестве агента и известная российская пропагандистка Ольга Скабеева, с любовь назвавшая нашего героя – «наш агент в Лондоне». Можно списать это на «милую шутку», но… Стоит обратить внимание на то, с какой легкостью Кашин записал украинского режиссер и политузника Олега Сенцова в «террористы», к удовольствию кремлевских пропагандистов.

Журналист Аркадий Бабченко детально разбирает, как российские оппозиционные деятели, типа Олега Кашина, пытаются лизнуть кормушку власти. Вывод: Олег Кашин – дебил. Однако, скорее всего он просто непрофессиональный агент…

Другой фигурант этого материла Незыгаря – Константин Малофеев.

Российский олигарх Малофеев «прославился», став главным спонсором вооруженного вторжения России на востоке Украины. Начальник службы безопасности одной из его фирм Александр Бородай стал «премьером» так называемой «ДНР», а PR-консультант Игорь Гиркин-Стрелков стал одним из главарей сепаратистов, «спустивший курок войны в Украине» с захвата Славянска.

В России Малофеев ратует за возвращение монархии. Причем на роль будущего монарха пророчит самого нацлидера Владимира Путина.

«Путин послан России Богом», – заявил Малофеев н прошедшем в ноябре в Подмосковье Всемирном съезде русского монархического обществ.

Кроме открытого спонсорства терроризма в Украине, Малофеев «хозяйничает» в оккупированном Крыму. Так в прошлом году стало известно о продаже 11 государственных санаториев в Ялте, Симеизе, Алупке, Гаспре и Евпатории. В частности санаторий «Ливадию» купил Малофеев всего за 509 миллионов рублей ($7,6 млн).

Незыгарь

Tags: Запад, Константин Малофеев, Олег Кашин, российская агентура, Россия

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