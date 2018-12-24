Кашина финансирует «православный олигарх» Малофеев, спонсирующий войну в Украине

Один из главных спонсоров российской агрессии против Украины Малофеев финансирует «оппозиционера» Кашина, внедряемого на Западе агента Кремля.

Установлена связь между оскандалившимся российским «оппозиционным» деятелем Олегом Кашиным и российским олигархом, спонсором агрессии против Украины Малофеевым. Telegram-канала Незыгарь приводит очередной слив информации из кремлевских кабинетов.

«Также источник сообщил, что Олега Кашина финансирует православный бизнесмен Малофеев – партнер Ротенбергов», – говорится в сообщении Telegram-канала.

«Сотрудничеству Кашина со структурами Малофеева уже несколько лет. При их финансировании размещались колонки Кашина в The New York Times. От проекта вскоре отказались – инвесторы не увидели смысла», – добавляет Незыгарь.

Ходят слухи, что Ротенберги через своих бизнес-партнеров финансируют телеканал Дождь».

«В указанной Незыгарем комбинации Малофеев – лишь посредник; прокладка, лишенная какой-либо идеологической составляющей. И на месте Кашина только дурак мог не задумываться об источнике проливающихся на него денег. Кашин не дурак. И деньги там кого надо деньги)», – считает Telegram-канал «Медиакиллер».

Как сообщалось путь Олега Кашина на Запад полностью укладывается в рамки стандартного внедрения туда российских пропагандистов, в рамках «активных мероприятий».

Поясним: Активные мероприятия – операции спецслужб, направленные на воздействие на общественное мнение других стран, на действия отдельных лиц, государственных и общественных организаций. Цель – оказать выгодное влияние на представляющие интерес области политической жизни стран, их внешнюю политику, решение международных проблем, ввести противника в заблуждение, подорвать и ослабить его позиции, сорвать его замыслы и достигнуть других целей.

В этом ключе его биогрфия уж очень напоминает биографию известного российского шпиона Владимира Фролова – выпускника Военного института Минобороны, готовящего офицеров спецслужб.

Деятельность самого Олега Кашина в этом ключе более чем наглядная.

Подтвердила версию о внедрении Кашина в качестве агента и известная российская пропагандистка Ольга Скабеева, с любовь назвавшая нашего героя – «наш агент в Лондоне». Можно списать это на «милую шутку», но… Стоит обратить внимание на то, с какой легкостью Кашин записал украинского режиссер и политузника Олега Сенцова в «террористы», к удовольствию кремлевских пропагандистов.

Журналист Аркадий Бабченко детально разбирает, как российские оппозиционные деятели, типа Олега Кашина, пытаются лизнуть кормушку власти. Вывод: Олег Кашин – дебил. Однако, скорее всего он просто непрофессиональный агент…

Другой фигурант этого материла Незыгаря – Константин Малофеев.

Российский олигарх Малофеев «прославился», став главным спонсором вооруженного вторжения России на востоке Украины. Начальник службы безопасности одной из его фирм Александр Бородай стал «премьером» так называемой «ДНР», а PR-консультант Игорь Гиркин-Стрелков стал одним из главарей сепаратистов, «спустивший курок войны в Украине» с захвата Славянска.

В России Малофеев ратует за возвращение монархии. Причем на роль будущего монарха пророчит самого нацлидера Владимира Путина.

«Путин послан России Богом», – заявил Малофеев н прошедшем в ноябре в Подмосковье Всемирном съезде русского монархического обществ.

Кроме открытого спонсорства терроризма в Украине, Малофеев «хозяйничает» в оккупированном Крыму. Так в прошлом году стало известно о продаже 11 государственных санаториев в Ялте, Симеизе, Алупке, Гаспре и Евпатории. В частности санаторий «Ливадию» купил Малофеев всего за 509 миллионов рублей ($7,6 млн).

Незыгарь