Путин заявил, что корабли ВМС Украины не будут «шастать туда-сюда», — Цимбалюк

Россия – это враг Украины, причем не важно с Путиным или без, во главе. Политика Кремля в отношение Украины – не изменится ни на йоту в ближайшие годы.

Новые цели и детальный разбор пресс-конференции Путина. Праздничный блог по случаю 100 000 подписчиков на моем канале, – об этом рассказывает в своем видеоблоге корреспондент «УНИАН» в Москве Роман Цимбалюк.

Кремлевская политика в отношение Украины не изменится ни на йоту. Путин заявил об этом прямо и без стеснения, при этом нацлидер России особо подчеркнул, что это политика не поменяется, до тех пор пока не сменится власть в Украине, на более «удобную» для России.

Россия продолжит свою агрессивную политику, и не собирается деоккупировать захваченные украинские территории. Речь даже не об оккупированном Крыме, а о Донбассе, который сам Путин считает украинским. Но здесь традиционные заявления о «защите местного населения от киевского режима» и помощи им.

Да, именно так, волеизъявление украинцев на выборах и сформированные в результате органы власти называют «киевским режимом», это следует помнить. Нельзя думать, что с Путиным можно о чем-то договорится. Более того Путин открыто говорит о «необходимости смены власти в Киеве», подчеркивая в своих ответах

Впрочем, помощь о которой упомянул Путин включает в себя, как гуманитарный аспект, так и «помощь иного рода». Позже, в качестве такой помощи Путин намекнул на ЧВК «Вагнера», которое, по мнению нцлидера – «не нарушает российских законов на Донбассе».

Не собирается Путин обменивать украинских политузников и военнопленных, удерживаемых в российских тюрьмах, на российских граждан осужденных в Украине за преступления против. Но Путин не забыл упомянуть о своем любезном куме – Викторе Медведчуке, которого называет «главным по обмену».

Особо Путин подчеркнул в своей речи, что Азовское море – «наш», и Россия никому, в том числе и Украине, – не позволит свободное судоходство в этой акватории. Сюда же примыкает и вопросы торгового оборота между Украиной и Россией, Путин тоже не забыл указать на этот момент, и опять обвиняя во всем Украину.

В общем, – иллюзий быть не должно: Россия – это враг Украины, причем не важно с Путиным или без, во главе! И это несомненно самое главное, что важно понимать.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»