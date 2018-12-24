Ограбление по-русски. Оккупанты «выжимают» последние крохи из нищего Донбасса

Даже из совершенно обнищавшего Донбасса российские захватчики умудряются выгребать все без остатка. Наиболее популярным предметом грабежа угольного края выступает, естественно, уголь.

Известный большевистский лозунг, позаимствованный ими у анархистов, – «Грабь награбленное!», – в России успехом сократили до просто – «Грабь!». Теперь этим лозунгом россияне руководствуются в своей реальной политике в отношение Донбасса, пишет на страницах «Деловой Столицы» Олег Полищук.

Мучная лихорадка

На минувшей неделе российские оккупационные «власти» в ОРДЛО продолжили нагнетать страсти насчет якобы готовящегося ВСУ «масштабного наступления». Например, знаменитый рупор закамуфлированного под «народную милицию «ДНР» 1-го армейского корпуса ВС РФ Басурин, ранее анонсирующий «атаку» украинской армии на 14 декабря под Мариуполем, теперь «перенес» ее на 24-25 декабря под Горловку.

А главарь российской оккупационной администрации в ОРДО Пушилин все никак не унимался, пугая местный люд некими «американскими белыми касками», которые уже, дескать, приготовились «на основании отработанной в Сирии методики фиксировать последствия отравлений населения и фальсифицировать видеоматериалы, якобы доказывающие причастность к антигуманным акциям сил ополчения и России».

Впрочем, мало кто из жителей Донецка и окрестностей уже покупается на эти бредни грубой пропаганды, у них заботы намного важнее – как раздобыть пропавшую в один миг из любых магазинов пшеничную муку, причем любую, как местного производства (включая «импорт из ЛНР»), так и российского.

В соцсетях донетчане всю неделю активно делились адресами продовольственных лавок то в Макеевке, то в Ясиноватой, где кто-то еще видел муку, хоть и по очень завышенным ценам. Но чем дальше, тем больше интернет-пользователи лишь констатировали отсутствие дефицитного товара первой необходимости, делясь между собой фотофактами пустых магазинных полок.

А тут еще старый недруг Пушилина, «экс-спикер парламента «ДНР» Пургин вдруг вышел из небытия прямо в онлайн-эфир, разглагольствуя, что в «республике» – тотальная бедность, волнующая население больше, чем война.

«Люди ждут каких-то перемен, а они не происходят. И это еще больше вгоняет население в депрессивно-агрессивное состояние. Постепенно исправлять ситуацию, когда у людей очень тяжелое материальное положение – это то же самое, что призывать голодающего умирать медленно», – с удовольствием забивал гвозди в крышку пушилинского имиджевого гроба Пургин.

И с таким взглядом на актуальное положение вещей был далеко не одинок.

Голодные чистки

Почуяв массовое недовольство жителей ОРДО, Пушилин и его «правительство» спешно стали имитировать «разбор полетов» в аграрной сфере. Отдельное заседание «Совмина «ДНР» даже было посвящено результатам проверки тепличного комплекса «Пролетарский».

Внезапно оказалось, что основная часть овощей у этого «госпредприятия Теплицы Донбасса» находится в поле и вообще не подлежит уборке, так как 18 т перца и капусты уже банально сгнили. Поэтому срочно понадобилось назначить угробившего урожай козла отпущения, но не только в этом частном случае, а и в целом.

Правда, искать такого козла не составило особого труда: тут как тут оказался бывший «зам» разжалованного главного «минсдоха» Тимофеева по кличке Ташкент – некто Халин, который сдуру решил остаться в Донецке после эпохальной ликвидации Захарченко. Наверное, думал, что особая приближенность к окочурившемуся «главе республики» чего-то да стоит.

https://politua.org/2018/12/24/55599/

Хотя по факту его «былые заслуги» стоят ровным счетом ничего, точнее, Халина таки «оценили» и «наградили» отправкой на подвал. А вместе с ним отдуваться за былое отжатие Ташкентом агрокомплекса «Колос» будет некий Орлов – «экс-директор департамента по организации погашения задолженностей и работе с бесхозным, конфискованным и другим имуществом министерства доходов и сборов «ДНР».

Понятно, что какое-то время можно все действительно сваливать на «папередников», тем более что Тимофеев-Ташкент – личность среди жителей ОРДО, мягко говоря, непопулярная. Но жизнь, то есть выживание, берет свое, посему долго переводить от себя стрелки Пушилину вряд ли удастся.

Даже любой российский «ватник», заезжающий в «народные республики», просто в шоке от увиденного. К примеру, на этой неделе поделился своими впечатлениями о нынешнем Донецке депутат Тульской городской думы Тимаков: «Люди живут в нищете. Мы привезли им фрукты, и люди уже рады, а еще планируем подарить детям мобильные телефоны, ибо для многих это – недостижимые вещи».

Измерение оккупантского грабежа

Тем временем даже из совершенно обнищавшего оккупированного Донбасса российские захватчики умудряются выгребать все без остатка. Наиболее популярным предметом грабежа угольного края выступает, естественно, уголь. Кстати, свои подсчеты ведет ахметовская компания ДТЭК, чьи шахты, как известно, успешно «национализировала» фирма генералов ФСБ «Внешторгсервис».

Так вот, по данным представителя ДТЭК Антона Гончарука, в Россию с территории ОРДЛО ежемесячно вывозится около 500 тыс. т угля. А в целом с момента грубого отжатия россиянами украинских шахт в третьи страны уже вывезено минимум 5 млн т – через порт Ростов-на-Дону в Турцию, а также через один из портов на Балтийском побережье к другим адресатам. При этом некоторое время Россия в таможенных документах отмечала, что это уголь именно из Украины.

«Никто, кроме как с Донбасса, уголь в Россию не экспортировал. Потом они перестали это делать. Но, когда еще публиковали, мы видели, что цена была 20-40 долларов за тонну. Для сравнения: сейчас на границе России и Украины, когда импортируется из России уголь, цена указана 100 долларов за тонну», – объяснил Гончарук всю подноготную оккупационного грабежа.

Олег Полищук, «Деловая Столица»