Аншлюс Беларуси. Илларионов о планах Путина на поглощение соседней страны

Это самое главное, о чем Владимир Путин заявил на своей пресс-конференции для своих пропагандистов и иностранных журналистов.
Важнейшей фразой вчерашнего шоу стала вот эта: «Совсем еще недавно думали, что и страны такой больше нет, а, оказывается, есть, и надо с ней считаться. А 160 миллионов у нас проживает, это же не просто хотелки какие-то руководства страны, это интересы народа, которые мы защищаем. Защищаем аккуратно, кстати говоря, без всякого хамства, спокойно, сдержанно. Но делаем свое дело и будем двигаться дальше в этом направлении». Российский экономист, экс-советник Владимира Путина Андрей Илларионов пишет об этом на страницах своего блога в «Живом Журнале».
По данным ФСС, население Российской Федерации (вместе с Крымом и Севастополем) на 1 ноября 2018 г. составляет 146,8 млн чел.
Откуда же взялись 160 млн? Может быть, Путин банально оговорился? Хотя вообще-то он неплохо помнит нужные ему цифры.
Одиннадцать месяцев тому назад, 30 января 2018 г., на встрече с доверенными лицами он называл другую цифру: «И, без всяких сомнений, это работа, которую не может сделать один человек по определению. У нас 146 миллионов граждан! Это серьезная, командная, большая работа».
Два месяца назад, 18 октября 2018 г., в ходе заседания клуба «Валдай» также была названа цифра в 146 млн:
Лукьянов: Если вы один, то это мало. У Вас есть единомышленники, такие же не националисты?
Путин: Есть. Почти 146 миллионов человек.
На самой вчерашней пресс-конференции Путин также назвал цифру в 146 млн: «На минуточку, у нас 146 миллионов граждан в России, а в странах НАТО – 600 миллионов, и вы считаете, что наша цель – управлять миром?».
Значит, Путин не оговорился и не ошибся. Но в одном и том же выступлении он назвал две разные цифры численности населения. Следовательно, произнося их, он вкладывал в них разный смысл. Какой же?
Во втором случае он назвал численность населения России – у нас 146 миллионов граждан в России.А в первом случае он использовал цифру в 160 миллионов, которую характеризовал так – это те, кто:
– у нас проживает,
– народ,
– имеет интересы, которые мы защищаем. Защищаем аккуратно, без всякого хамства, спокойно, сдержанно.
Таким образом, Путин провел четкую границу между теми, кто являются гражданами России, а также теми, кто может являться, а может и не являться гражданами России, но кто:
– является частью нашего народа,
– живет у нас,
– имеет интересы, которые мы защищаем.
Разница в 13,2 миллиона человек – между численностью «нашего народа» и численностью «граждан России» – объясняется, как нетрудно догадаться, суммарной численностью населения Беларуси, ДНР, ЛНР и, очевидно, Южной Осетии.
Беларусь – 9,5 млн чел.
ДНР – 2,3 млн чел.
ЛНР – 1,5 млн чел.
Южная Осетия – 0,05 млн чел.
Итого численность «нашего народа, живущего не на территории России»,– 13,3 млн чел.
Россия (с Крымом и Севастополем) – 146,8 млн чел. Таким образом, вся численность «нашего народа, живущего у нас (то есть и на территории России и за ее пределами, но у нас), интересы которого мы защищаем», – 160,1 млн чел.
Юридической основой, позволившей Путину заговорить о «нашем народе, проживающем у нас, интересы которого мы защищаем», стало, очевидно, утверждение за день до этого самим Путиным Военной доктрины Союзного государства (белорусский кабинет утвердил ее еще 13 ноября).
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Текста новой Военной доктрины Союзного государства в открытом доступе нет.
Но то, что именно и как именно Путин позволил себе заявить о «нашем народе» численностью в 160 млн чел, живущего, по феноменальной путинской формулировке, «у нас (в том числе формально за государственными границами России)», интересы которого, определяемые и интерпретируемые теперь, естественно, самим Путиным, нами защищаются, позволяют сделать обоснованные предположения о легальном содержании утвержденного документа.
Иными словами, с 19 декабря 2018 г., в частности:
– белорусский народ стал частью «нашего народа»,
– белорусский народ «живет у нас»,
– интересы белорусского народа определяются Путиным и защищаются, если надо, то и военным путем (доктрина-то военная).
Очевидно, это важнейшее достижение Путина последнего времени, позволяющее ему в ситуации, какую он сочтет для себя благоприятной, использовать инструменты, предусмотренные в указанной Военной доктрине, для осуществления своих собственных целей, выдаваемых теперь за интересы 160-миллионного народа.
Например, так, как использовался инструмент российских миротворческих сил в Южной Осетии в 2008 г. Или как инструмент российской военной базы в Севастополе в 2014 г.
Или как инструмент нашего народа, интересы которого мы защищаем, – в Донбассе с 2014 г. Теперь появился новый инструмент – инструмент Военной доктрины Союзного государства – для Беларуси.
В течение последнего месяца немало говорилось о совершенном Кремлем 15 ноября 2018 г. акте аннексии Керченского пролива, реакции на который со стороны официальных органов ни одного государства, включая и Украину, до сих пор не было.
Слова Путина 20 декабря 2018 г. – это недвусмысленное объявление о начале аннексии (поглощения) Беларуси.
О своих дальнейших действиях Путин также заявил вчера, нисколько не стесняясь:
«Делаем свое дело и будем двигаться дальше в этом направлении».
Андрей Илларионов, «Живой Журнал»