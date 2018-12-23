В исключительной экономической зоне Финляндии начали строительство «Северного потока-2»

Несмотря на принятую в ЕС резолюцию призывающую остановить строительство «Северного потока-2», в ближайшие месяцы будет проложено 510 км газопровода.

Крупнейшее в мире трубоукладочное судно Pioneering Spirit приступило к укладке газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне Финляндии. Об этом со ссылкой на проектную компанию Nord Stream 2 AG пишет «Интерфакс».

«Pioneering Spirit продолжит укладку газопровода вслед за судном Solitaire, работавшим в Финляндии с сентября. Судно Solitaire направилось в южную часть исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Швеции для укладки 510-километрового участка газопровода в ближайшие месяцы», – говорится в сообщении.

Судно Pioneering Spirit длиной 382 м, шириной 124 м и экипажем 570 человек, а также судно Solitaire длиной 300 м, шириной 41 м и с экипажем численностью 420 человек, принадлежат компании Allseas. Во время трубоукладки вспомогательное исследовательское судно контролирует правильность положения газопровода на морском дне.

Всего в настоящее время уже уложено около 370 км газопровода.

Газопровод «Северный поток 2» (Nord Stream 2) должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.

Украина уверена, что газопровод не только навредит экономике Украины, но будет также иметь пагубные экономические и политические последствия для всей Европы.

В июне президент США Дональд Трамп назвал Германию «заложницей» России. По его словам, страна «рассчитывает на защиту от России, но при этом заключает крупные сделки по нефти и газу с Москвой и платит ей ежегодно миллиарды долларов».

В свою очередь, министр экономики Германии Петер Альтмайер ранее заявил, что не намерен уступать и отказываться от строительства «Северного потока-2». При этом он подчеркнул, что прокладка газопровода возможна, если при этом сохранится транзит газа через территорию Украины после 2019 года.

12 декабря Европарламент принял резолюцию, в которой призвал остановить строительство «Северного потока – 2». Этот проект усиливает зависимость ЕС от поставок российского газа, угрожает внутреннему рынку ЕС, а также идет вразрез с энергетической политикой Евросоюза.

США поддержали резолюцию и призвали Германию прислушаться к опасениям соседей.

«Интерфакс»