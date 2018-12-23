Исход попов-агентов ФСБ из Украины. Как беглецы взорвут РПЦ изнутри

Спикер Госдумы предложил упростить получение гражданства РФ украинцам, «пострадавшим за веру». Однако к массовому исходу попов УПЦ МП это не приведет.

Вячеслав Володин не исключил, что депутаты «подготовят законодательные предложения, предусматривающие особый порядок получения российского гражданства для пострадавших по религиозному признаку украинцев». Речь только о служителях культа или о прихожанах тоже, спикер Думы не уточнил. Правда, судя по тому, что он сделал акцент на обысках и допросах священников, скорее, Володин имел в виду именно их, пишет Сетевой Оракул на страницах «Деловой Столицы».

Российские депутаты также планируют направить в Парламентскую ассамблею ОБСЕ, другие межпарламентские организации и национальные парламенты стран Европы заявление о недопустимости разжигания религиозной розни и гонений против верующих и священнослужителей в Украине. Так что у нас скоро появится возможность увидеть и услышать кремлевских подпевал в Европе. В подавляющем же большинстве на заявление России в ЕС не отреагируют.

Причина простая – в Украине не нарушается свобода вероисповедания, не запрещается какая-либо вера или церковь. УПЦ МП может переименоваться в РПЦ в Украине, и функционировать дальше. Как долго – зависит от верующих.

Однако вернемся к идее Володина организовать исход московских попов за поребрик. У нас очень многие ее поддерживают и хотят, чтобы Россия ускорила процесс. Она пригрела у себя Януковича и его соратников, беглых «беркутовцев», и попы УПЦ МП в этой компании будут кстати.

Правда, есть нюанс – реализовать инициативу спикера Думы не позволят в ФСБ. Какой им резон возвращать домой свою агентуру в рясах, правильнее и дальше держать ее в Украине. Кроме того, далеко не факт, что сами батюшки захотят переезжать в Россию насовсем.

Во-первых, у нас приходы пожирнее. Во-вторых, у нас климат лучше. Москва не резиновая, есть все шансы вместе с российским паспортом получить направление на службу куда-нибудь в Сибирь или на Чукотку. В-третьих, клирики УПЦ МП не только молитвословы читают, но и прессу с интернетом, потому неплохо информированы о нелегкой жизни уехавших в Россию из-за конфликта на Донбассе.

Есть еще один важный момент – против притока священников из Украины выступят в РПЦ. Поясним: чтобы максимально выгодно для пропаганды реализовать идею Володина, нужно вновь прибывшим давать неплохие церковные должности. А они уже заняты русскими попами, и придется либо их двигать, либо раздувать церковный аппарат, плодя посты для «потерпевших» батюшек с Украины.

Оба варианта вызовут ропот в РПЦ. Там довольно давно относятся с недоверием к украинским коллегам. Несколько выходцев из Украины входит в состав Синода РПЦ – два уроженца Черновицкой области Онуфрий (Березовский) и митрополит Кишиневский Владимир (Кантарян) – а вот в Высшем церковном совете, фактически правительстве РПЦ, украинцев нет. Бытует мнение, что после истории с Филаретом (Денисенко) есть негласное указание не пускать украинцев на должности, где они могут способствовать расколу или каким-либо реформам в церкви.

Многие десятилетия в сознание россиян внедрялся стереотип об украинцах – хитрых интриганах, от которых можно получить удар в спину («комплекс Мазепы»). К этому стереотипу в последние годы прибавились новые элементы: украинцы – националисты, да еще и склонны майданить по каждому поводу.

Представим, что попам УПЦ МП упрощают получение гражданства и несколько десятков их приезжает в Москву, где им, исключительно с пропагандисткой целью, дают должности в том же Высшем церковном совете. Это же бомба замедленного действия под всю Русскую православную церковь и лично под ее главу Кирилла. И эта бомба обязательно взорвется изнутри.

Не потому, что украинцы такие плохие, как их рисует российская пропаганда. Просто они мыслят иными категориями, демократическими, а не имперскими, как это присуще россиянам. Без разницы, в рясах они или в дорогих костюмах.

Сетевой Оракул, «Деловая Столица»