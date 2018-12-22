Порошенко подписал закон обязывающий переименовать церковь Московского патриархата в Украине

Президент подчеркнул, что гражданам легче сделать выбор, «когда все вещи названы своими именами, когда есть достаточно сведений для того, чтобы его добровольно принять».

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата указать в названии принадлежность к России. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Люди имеют конституционное право свободного выбора вероисповедания. Указанные изменения в закон создают лучшие условия для реализации такого права для тех, кто будет решать, к какой же православной юрисдикции относиться: то ли к образованной автокефальной Православной церкви Украины, то ли к той церкви, которая настаивает на сохранении своей связи и зависимости от РПЦ», – сказал Порошенко, подписывая закон.

Президент выразил убеждение, что выбор легче делать, «когда все вещи названы своими именами, когда есть достаточно сведений для того, чтобы его добровольно принять».

Напомним, 20 декабря Рада обязала УПЦ МП сменить название. Законопроект №5309, поддержанный 240 голосами, гласит, что религиозная организация, управляющий центр которой находится в государстве-агрессора, обязана указать это в своем названии.

В принятом Радой законе говорится, что вхождение религиозной организации в состав другой организации определяется по их уставам. В уставе УПЦ МП говорится, что она соединена с поместными православными церквями с РПЦ и в своем управлении руководствуется постановлениями собора РПЦ от 1990 года, когда вместо украинского экзархата РПЦ была создана УПЦ МП.

«Если есть какая-то церковь, которая находится в единстве или подчиняется церкви русской, она должна называться не украинской, а русской. Это один пункт. Каким образом определяется это единство? Это определяется двумя параллельными способами. Первый способ – это уставные документы церкви, которая зарегистрирована в Украине. И второй – это документы той церкви, которая есть в России. Если в каком-то из документов указано это единство, тогда срабатывает этот закон», – сказал, представляя закон, нардеп Александр Бригинец.

Он сказал, что УПЦ МП может поменять название, например, на «Русская православная церковь в Украине».

В уставе РПЦ сказано, что центр управления УПЦ МП находится в Киеве (эта норма появилась в 2017 году, уже после регистрации законопроекта о переименовании). Но там же говорится, что решения соборов РПЦ являются обязательными для УПЦ МП.

Бригинец подчеркнул, что закон накладывает единственное ограничение на такую церковь – ей нельзя будет направлять капелланов в Вооруженные силы Украины.

Главное научно-экспертное управление Верховной Рады рекомендовало отклонить законопроект как имеющий признаки неконституционности.

Пресс-служба президента Украины