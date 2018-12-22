СБУ успешно реализовало комплекс мер по противодействию гибридной агрессии России в информационной сфере

СБУ призывает граждан критически оценивать информационный контент и помнить, что дезинформация и манипуляции информацией – основные приемы гибридной войны против Украины.

В течение 2018 Департаментом контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (ДКИБ) СБ Украины реализован комплекс мероприятий, направленных на противодействие гибридной агрессии РФ в информационной сфере, сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

Следственными подразделениями СБУ осуществляются досудебные расследования в пределах 83 уголовных производств в отношении владельцев и администраторов сообществ антиукраинского направления, которые сознательно распространяли призывы к свержению конституционного строя и государственной власти, массовых беспорядков и других противоправных действий. В текущем году в рамках этих уголовных дел 23 лицам было сообщено о подозрении и вынесено 15 обвинительных приговоров суда.

Протягом 2018 року Департаментом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки (ДКІБ) СБ… Опубліковано Служба безпеки України Субота, 22 грудня 2018 р.

В течение 2018 особое внимание уделено профилактике правонарушений в информационной сфере. В частности, приняты меры превентивного воздействия в отношении 220 администраторов Интернет-сообществ, которые распространяли в сети материалы деструктивного содержания на аудиторию более 10000000 Интернет-пользователей.

Таким образом Служба не допустила совершения преступлений, ответственность за которые предусмотрена Уголовным кодексом Украины, а именно ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации).

Департаментом контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ также заблокирован доступ к более 300 интернет-ресурсов, которые использовались РФ в ходе ведения гибридной войны против Украины, а также международными преступными группировками для распространения деструктивного информационного контента.

Совместно с органами образования и при поддержке общественных организаций СБУ начала проект «Безопасный Интернет и медиаграмотность», для формирования у учащихся и молодежи навыков информационной безопасности при использовании социально ориентированными ресурсами сети Интернет.

В 2018 году по подготовленными ДКИБ методическими материалами проведения праворазъяснительная работу среди сотрудников органов государственной власти и управления, ориентированную на соблюдение ИТ-безопасности, а также предупреждения угроз функционированию государственных Интернет-ресурсов.

Служба безопасности Украины призывает интернет-пользователей критически оценивать распространяемый в социальных сетях информационный контент и помнить о том, что в условиях гибридной агрессии Российской Федерации против Украины ключевыми методами российских спецслужб тенденциозное распространение материалов и дезинформация для манипулятивного воздействия на общественное сознание украинских граждан.

СБУ